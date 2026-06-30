- 7월 1일~8월 14일까지, KIPRIS 30주년 기념…일상속에 숨은 지식재산 찾기 이벤트 개시

[헤럴드경제= 이권형기자] 우리의 일상 속에 숨은 지식재산을 찾는 이벤트가 전 국민을 대상으로 오는 7월부터 개시된다.

지식재산처는 지식재산정보검색서비스(이하 KIPRIS) 개통 30주년을 맞아 오는 7월 1일~8월 14일까지 ‘대한민국 지식재산 검색 챌린지’를 개최한다.

KIPRIS는 지식재산처가 국내·외 29개국에서 수집한 약 1억 4000만건의 지식재산 정보를 국민 누구나 무료로 검색·열람할 수 있는 공공서비스다.

이번 챌린지는 우리 주변의 특허·상표·디자인 등을 직접 찾아 사진으로 담고, 그 대상이 되는 지식재산권을 KIPRIS로 직접 검색해 확인해 보는 참여형 이벤트이다. 지식재산에 관심 있는 국민이라면 누구나 참여할 수 있다.

참여 방법은 우리 주변의 지식재산권을 직접 찾아 촬영하고→ 현장 사진을 지정 해시태그(#키프리스30주년, #지식재산검색챌린지)와 함께 SNS(인스타그램 또는 블로그)에 게시하고 → 그 대상이 되는 지식재산권을 KIPRIS에서 검색한 뒤 → KIPRIS 검색 결과 및 SNS 게시글 URL을 네이버폼을 통해 제출하면 된다.

이벤트 미션은 ▷가장 많은 지식재산권을 찾는 ‘지식재산 헌터 마스터’ ▷1996년에 출원되거나 등록된 권리를 찾는 ‘30주년 스페셜 헌터’ ▷가장 오래된 권리를 찾는 ‘타임캡슐 헌터’로 구성했다. 경품 시상식은 9월에 개최되며 우수 참여자에게는 푸짐한 경품을, 참여자에게는 참여상을 시상할 예정이다.

지식재산처 정재환 지식재산정보국장은 “KIPRIS 30주년은 서비스를 이용해 주신 국민과 함께 만든 결실”이라며 “앞으로 국민에게 더 가까이 다가가는 KIPRIS가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.