에이전트콜, 실시간 자막 제공 및 상담원 연결까지 온디바이스 AI, 문자 요약부터 예약·쿠폰 정보 추출 ‘할일’ 탭, 체크리스트 생성부터 전화 연결 등 제안

[헤럴드경제=고재우 기자] SK텔레콤이 인공지능(AI) 서비스 ‘에이닷(A.)’ 서비스 전반에서 AI 활용을 대폭 강화했다.

‘에이전트콜’은 고객센터 통화 전 과정에서 실시간 자막부터 상담원 연결까지, ‘AI 메시지’는 스팸·피싱 등을 걸러낼 뿐만 아니라 문자 요약 및 다음 행동 제안까지 지원한다. 새로 신설된 ‘할일 탭’은 이용자가 할일 입력 시 후속 필요 조치를 추천한다.

SK텔레콤은 ▷에이전트콜 ▷AI 메시지 ▷할일 탭 신설 등 에이닷의 AI 에이전트 기능을 대폭 확충했다고 30일 밝혔다.

우선 에이전트콜은 에이닷의 AI가 에이닷 ‘비즈연락처’에 등록된 사업체와 통화 전 과정을 돕는다. 통화 연결 시 에이전트콜 화면으로 자동 전환되고, AI가 통화 내용을 실시간 자막으로 보여준다. 반복 청취가 필요한 ARS 안내는 화면에 버튼으로 제공된다. 이용자는 안내를 끝까지 듣지 않아도 된다.

상담원 연결 대기가 길어지면 ‘에이전트에게 맡기기’를 선택해 AI에게 통화 대기를 맡길 수도 있다.

AI 메시지 기능은 기존 스팸·피싱 의심 문자에 주의 표시를 붙여 위험을 알린 것을 넘어 받은 문자의 핵심 내용을 요약하고, 필요한 다음 행동까지 제안하는 기능으로 확장됐다. 예를 들어 예약 문자에서는 일정·위치·링크를, 쿠폰 문자는 유효기간·쿠폰 번호 등을 추출해 캘린더 등록이나 링크 접속으로 이어준다.

AI 메시지 기능에는 구글의 온디바이스 AI 기술(LiteRT)이 적용됐다. 해당 기술은 중앙처리장치(CPU) 등 기기 내 연산 자원을 활용해 빠르고 안정적인 AI 추론을 가능하게 한다. 이를 통해 문자 내용 분석, 핵심 내용 및 주요 정보 추출 등 AI 기능을 기기 내에서 활용할 수 있다.

에이닷 홈 화면에는 할일 기능이 추가됐다. 할일 기능은 통화와 문자 내용을 바탕으로 할 일을 자동 등록하고, 입력한 할 일에 대해 ‘AI 체크리스트’ 등 다음 행동을 추천하는 기능이다.

이용자가 직접 할 일을 입력하면 AI가 체크리스트를 만들어 준다. 이를테면 ‘이사 준비하기’를 입력하면 포장 물품 목록 작성, 포장재 준비, 중요 서류 보관 등을 제안하는 식이다.

에이전트콜, AI 메시지 기능 등은 에이닷 앱(iOS) 또는 에이닷 전화 앱(안드로이드)의 ‘전화 > 설정’ 메뉴에서 이용할 수 있다. 최초 1회 AI 엔진을 내려받으면 사용할 수 있고, 기능을 끄면 엔진도 함께 삭제된다.

에이전트콜은 안드로이드의 경우 에이닷 전화 앱이 사전 설치된 갤럭시 S24, 갤럭시 Z 플립6, 갤럭시 Z 폴드6 이상 단말에서 지원된다. AI 메시지는 안드로이드 14 이상, RAM 8㎇ 이상 단말에서 작동한다. iOS의 경우 두 기능 모두 iOS 26 이상이 설치된 아이폰 15 프로 이상 단말에서 사용할 수 있다.

김지훈 SKT AI사업본부장은 “이번 업데이트는 에이닷이 고객의 일상 속 정보를 더 능동적으로 확인하고, 필요한 순간에 도움을 제공하는 AI 서비스로 고도화하기 위한 것”이라며 “앞으로도 에이닷을 ‘모두의 AI’ 서비스로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.