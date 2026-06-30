정비사업․AI행정․핫플레이스 등 97개 공약 밑그림

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구청장직 인수위원회가 민선 9기 동작구의 공약 사업 97개에 대한 추진 방안 검토를 마무리하고 29일 해단했다.

이날 오전 동작구 노량진 청사 공용회의실에서는 류삼영 동작구청장 당선인과 인수위원, 자문위원, 관계 공무원 등이 참석한 가운데 최종 공약보고회와 인수위원회 해단식이 열렸다.

이날 보고된 사업은 류삼영 당선인이 제9회 전국동시지방선거 당시 공약한 사업 97개와 인수위가 새로 발굴한 제안 사업 4개, 부서별 핵심사업 116개다.

가장 주목 받은 공약은 ‘주민이 원하는 대로의 신속한 재개발’ 관련 공약들이다.

류삼영 당선인의 ‘1호 결재’로 꾸려질 ‘정비사업 구역별 사업촉진 태스크포스팀’은 사업시행자 등 이해관계인과 도시계획․도시정비․법률․세무 등의 전문가, 그리고 동작구 담당부서와 서울시 소속 갈등관리책임관으로 구성돼 월 1회 이상 현장 회의를 하며 신속한 재개발 사업 추진을 돕기로 했다.

또, 사업시행자에게 사업 기간 단축 방안을 교육하고, 사업시행계획과 관리처분계획 인가를 병행 추진하는 등의 방법으로 정비사업 기간을 최대한 단축하는 방안도 제시됐다.

500세대 이하 소규모 단지에 대해서는 다른 자치구와 협의해 서울시에 재개발 관련 각종 인허가 권한을 구청장에게 위임해달라고 요청하기로 했다.

동작구 행정의 미래가 될 ‘AI 기반 행정’과 관련해서는 구청장 직속 전담 부서인 ‘(가칭)AI행정추진단’을 출범시켜 준비하는 방안이 발표됐다.

(가칭)AI행정추진단은 전문가 자문을 거쳐 AI 행정 혁신 과제들을 발굴하고, 동작구 전 부서가 추진할 사업들의 컨트롤타워 역할을 할 전망이다.

동작구를 ‘핫하게’ 만들 공약들도 구체화됐다.

용양봉저정 공원 부지에 구상된 동작타워는 한강 파노라마 뷰를 감상할 수 있는 전망시설과 전시장 등을 갖추는 것을 목표로 다각적인 재원 조달 방안을 마련하기로 했다.

또, 상도역-중앙대-숭실대 주변 25만㎡ 부지를 신촌-홍대에 버금가는 명소로 만들기 위해, 주거․상업․대학․산업 등이 유기적으로 연계된 지구단위계획을 수립하는 방안도 제출됐다.

류삼영 당선인은 해단식에서 “20여 일이라는 짧은 시간이었지만 세심하게 공약 로드맵을 만들어주셔서 감사하다”며 “인수위원회의 뜻을 잘 받들어 동작을 환하게, 구민을 신나게 만드는 데 중요하게 쓰겠다”고 말했다.

민선 9기 동작구청장직 인수위원회는 지난 6월 8일 출범한 이래 업무보고회와 분과별 공약회의 등 모두 16차례의 회의와 15차례의 현장 방문 등 활발한 활동을 펼쳐왔다.

류삼영 당선인은 7월 1일 오후 2시 동작구청 대강당에서 ‘구민임명식’을 통해 민선 9기 동작구청장직에 오른다.