7월 1일 오후 3시 강남구민회관 2층 대강당에서 민선 9기 김현기 강남구청장 취임식 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구는 7월 1일 오후 3시 강남구민회관 2층 대강당에서 민선 9기 김현기 강남구청장 취임식을 개최한다.

이날 취임식은 김 당선인의 평소 지론을 반영하여 과도한 의전과 보여주기식 퍼포먼스를 지양하고 검소하게, 사회적 약자를 배려하며 모든 구민이 함께하는 행사로 꾸며진다.

이에 부합하는 김 당선인의 취임일 오전 일정도 눈길을 끈다. 당일 오전 7시 30분에는 강남역의 강남스퀘어와 여명길 일대에서 환경미화원들과 함께 거리 청소를 하고 이들의 애로사항을 청취한다. 가장 어려운 환경에서 주민들을 위해 묵묵히 봉사하는 현장의 목소리를 듣는다. 이어서 구청 현관에서 출근하는 공무원들과 인사하며 취임 첫날 하루일과를 시작한다.

이날 취임식에는 국회의원, 서울시의회의원, 강남구의회의원, 유관기관장, 직능단체장 뿐 아니라, 강남의 진정한 주인공인 구민들이 대거 초청된다. 특히 독거 어르신, 장애인, 다문화가족, 청년, 환경미화원, 모범 운전자, 자원봉사자 등 사회적 약자와 지역사회를 위해 헌신해 온 현장의 주민대표들이 변화의 주역으로 함께 자리할 예정이다.

행사는 강남심포니오케스트라의 현악 5중주 축하 공연을 시작으로 이재명 대통령의 축하 메시지, 서울특별시장 및 국내외 친선도시의 축하 영상, 각계각층 주민대표 축하영상, 지역 출신 국회의원 축사, 취임 선서와 취임사, 구민대합창 순으로 진행된다.

취임사에서는 강남의 도시 경쟁력을 구민의 삶의 질 향상으로 이어가기 위한 ‘강남대전환’의 청사진을 제시한다.

핵심 과제로는 ▷재건축 신속 추진 ▷세제 부담 완화 ▷막힘없는 교통체계 구축 ▷미래 세대와 함께하는 교육·환경 도시 ▷가장 안전한 도시, 삶의 질을 높이는 개발 ▷K-테크밸리 조성 ▷평생 복지체계 구축 ▷10분 안에 즐기는 문화·건강 도시 조성 등 8대 분야의 핵심 정책 방향을 밝힐 계획이다.

김현기 당선인은 “구민의 목소리를 정책으로 만들고, 민선 9기 공약을 실행으로 증명하겠다”며 “강남을 힘차게, 구민을 신나게 하는 강남대전환을 반드시 이뤄 대한민국 속 강남을 넘어 세계 속의 강남을 만들겠다”고 다짐했다.