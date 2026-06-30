청소년 보호센터 직원들 참변 용의자, 45세 튀르키예계 독일인 남성

[헤럴드경제=김영철 기자] 독일 북부 소도시에서 29일(현지시간) 총기 난사로 6명이 숨졌다고 로이터 등 외신이 전했다.

현지 경찰은 이날 함부르크 인근 슈타데의 청소년 보호 센터에서 총격 사건이 발생해 성인 6명이 사망하고, 다수가 다쳤다고 밝혔다.

경찰은 현장에서 여성 4명과 남성 1명 등 5명이 목숨을 잃었고 나머지 1명은 병원 이송 후 사망했다고 설명했다. 사망자는 모두 청소년 시설의 직원으로, 부상자 가운데 중상자가 많아 사망자가 더 늘어날 가능성도 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 이날 저녁 기자회견을 열어 “총격 용의자를 포함해 사건 관련 용의자 3명을 체포했다”며 총기 난사 용의자는 45세의 튀르키예계 독일 국적 남성으로, 생후 3개월 된 딸을 놓고 양육권 분쟁을 겪고 있었다고 발표했다.

사건 당시 용의자의 생후 3개월 딸과 딸의 엄마 역시 시설의 사무실에 있었으나 화를 입지 않았다고 경찰은 말했다.

현지 언론은 총격이 발생한 청소년 보호 센터는 어린 자녀를 둔 취약 계층 여성들을 지원하는 시설이 포함돼 있다고 보도했다.

총기 난사가 일어난 곳 부근에 어린이집과 초등학교가 있어 한때 당국이 긴장했으나 다행히 어린이들은 영향을 받지 않았다.

사건 발생 당시 현장 부근에서는 경찰의 대규모 작전이 진행됐으며, 남성 1명과 여성 1명이 차량을 이용해 사건 현장에서 도주하려다 경찰에 붙잡혔다는 목격담도 전해졌다.

슈타데는 함부르크에서 40㎞ 떨어진 도시로 인구는 5만명에 채 못 미친다.

독일에선 미국 등과 비교하면 총기 난사 사건이 드물지만, 다수의 사망자를 낸 사건들이 그동안 몇 건 이어졌다. 2023년에는 함부르크의 여호와의 증인 예배당에서 총격범이 6명을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊었고, 2016년에는 뮌헨에서 18세의 독일계 이란인 남성이 9명을 죽이는 일이 발생했다.