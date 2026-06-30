7월 1일 오후 3시 송파문화예술회관에서 ‘민선9기 송파구청장 취임식’ 개최 주민 1000여 명 이상 참석 예정…민선 8기 성과 공유, 민선 9기 구정 방향 제시 서강석 구청장 “다시 보여주신 과분한 사랑에 감사…‘더욱 살기 좋은 송파’ 만들 것”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구(구청장 서강석)가 오는 7월 1일 오후 3시 송파문화예술회관에서 구민들과 함께 새로운 4년의 비전을 공유하는 ‘민선 9기 송파구청장 취임식’을 개최한다.

취임식에는 국회의원, 시·구의원, 유관기관장, 직능단체장 및 주민 등 약 1000명 이상 인원이 참석해 자리를 빛낼 예정이다. 서강석 구청장은 행사장에서 구민을 한 명 한 명 직접 맞이하며, 민선 9기에도 ‘섬김행정’을 변함없이 지속하겠다는 강력한 의지를 전할 계획이다.

행사는 송파구립합창단과 송파구립교향악단의 품격있는 식전공연으로 막을 올린다. 이어 국민의례, 기념영상 시청, 취임선서 및 취임사, 축하메시지 및 축사, 민선 9기 비전선포 퍼포먼스, 축하공연 순으로 진행한다.

민선 9기 출범은 민선 8기의 성과를 바탕으로 송파의 미래 성장동력을 키우고 구민 삶의 질을 높이기 위한 새로운 출발이라는 의미를 담고 있다. 서 구청장은 민선 9기 ‘더욱 살기 좋은 도시 송파’를 슬로건으로 내걸고, 주민이 체감하는 변화를 만들기 위한 민생 현장 중심 행정을 실현해 나갈 계획이다.

먼저, 기념영상에서는 오랜 세월 도시행정가로서 삶을 걸어온 서강석 구청장이 송파구청장으로서 지난 민선 8기 4년 동안 65만 구민과 손잡고 일궈낸 송파의 눈부신 변화를 공유한다.

이어 앞으로 4년에 대한 구민들의 생생한 바람과 함께 민선 9기 구정 운영의 청사진을 제시한다.

취임사에서는 ‘섬김행정’을 한결같이 이어갈 것을 약속하며 ▷주거 명품도시 송파 ▷정원 속의 도시 송파 ▷문화예술의 도시 송파 ▷생활체육의 도시 송파 ▷교육 창달의 도시 송파 ▷건강장수의 도시 송파 ▷포용의 도시 송파 등 7대 분야의 주요 정책 방향을 밝힐 예정이다.

또한 민선 9기 비전선포 퍼포먼스를 통해 구민을 주인으로 섬기는 명품도시 송파의 비전을 공유하고, 주민 체감도를 높여 민선 9기 출범의 의미를 되새긴다.

구는 행사에 참석하지 못하는 구민을 위해 송파TV 유튜브 채널에서 취임식 전 과정을 생중계할 계획이다.

서강석 송파구청장은 “이 땅의 주권자이신 구민 여러분께서 다시 보여주신 과분한 사랑에 깊은 감사의 인사를 드린다”며 “송파를 더욱 살기 좋은 도시로 만들라는 65만 구민의 명령을 받들어 구민들과 함께 송파가 대한민국 대표 명품도시로 발돋음할 수 있도록 혼신의 노력을 다하겠다”고 전했다.

첫 출근 날 서 구청장은 오전 8시 국립현충원 참배를 마치고 오전 9시 구청장실로 출근해 ▷잠실5단지아파트 사업시행계획인가 ▷서민생활 지원을 위한 주차단속 완화 계획 등 민선 9기 제1, 2호 결재를 시작으로 업무에 돌입하게 된다.