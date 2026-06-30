[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시는 복합문화공간 라원이 지난 29일 공식 개장 기념식을 열었다.

지난 4월 개장한 라원은 운영 안정화와 지역 관광업계와의 협력체계 구축을 위해 이날 시·도의원과 유관기관, 관광업계 관계자 등이 참석한 가운데 공식 개장 기념행사를 개최했다.

이날 참석자들은 라원의 관광 활성화 역할과 지역사회 상생 방안을 공유하고 지속 가능한 관광 발전을 위한 협력 의지를 다졌다.

이어 방풍림 조성을 위한 기념식수를 함께하며 지속 가능한 관광환경 조성과 민·관 협력체계 구축 의지를 다시 한번 확인했다.

라원은 약 5만㎡ 부지에 실내 디지털 전시관 2동과 회랑, 야외정원 등을 갖춘 복합문화공간이다.

이곳은 신라의 역사·문화·생태 자원을 디지털 콘텐츠와 정원문화로 재해석한 미디어아트와 체험시설, 휴식공간을 갖춰 경주의 새로운 문화관광 명소로 주목받고 있다.

개장 이후 관광객들의 발길도 이어지고 있다. 지난 23일 기준 누적 방문객은 약 5만 6000명을 기록했다.

주낙영 경주시장은 “라원은 경주가 가진 역사와 문화, 자연의 가치를 현대적인 콘텐츠로 재해석한 공간”이라며 “앞으로도 다양한 전시와 체험 프로그램을 지속적으로 확충해 시민과 관광객 모두가 즐겨 찾는 경주의 대표 문화관광 명소로 육성하겠다”고 말했다.