1·2단지, 68·84·159㎡ 총 598가구 편리한 양산생활권, 우수한 인프라 갖춰 물금읍 개발호재 기대, 차별화된 기술 눈길

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 경남 양산시 물금읍 가촌리 971번지, 범어리 940-2번지 일원에 공급하는 ‘힐스테이트 양산더스카이’가 실수요자로부터 높은 관심을 받고 있다.

29일 현대건설에 따르면 ‘힐스테이트 양산더스카이’는 2개 단지, 총 598가구다. 1단지는 지하 4층~지상 20층, 4개 동, 68·84·159㎡(이하 전용면적), 총 299가구이며 2단지는 지하 3층~지상 20층, 4개 동, 84·159㎡, 총 299가구다.

단지가 들어서는 경남 양산시 부동산 시장은 그동안 신규 공급량이 적었다. 가촌리의 경우 2015년 이후 약 10년간 신규 아파트 분양 물량이 없었다. 최근 5년간 양산시 분양 물량은 대부분 외곽지역에 편중됐으며, 선호도가 높은 물금읍 공급 비중은 2.4%에 머물렀다. 한국부동산원·부동산R114가 공동 발표한 ‘공동주택 입주예정물량 정보’에 따르면 올해 하반기부터 내년 말까지 양산시 입주 물량은 없다.

반면 물금읍의 주거 수요 기반은 탄탄하다. 행정안전부 주민등록 인구통계(2026년 4월 기준)에 따르면, 양산시 물금읍은 전국 ‘읍’ 중에서 인구가 가장 많은 지역으로 총 11만7196명이 거주하고 있다. 자녀를 포함한 가족이 일정 기간 이상 함께 거주하는 등 대학별 세부 요건을 충족하면 농어촌 특별전형 지원도 가능하다.

양산시 일대 개발사업에 대한 기대감도 이어지고 있다. 양산시에 따르면 고속철도(KTX) 물금역은 지난해 한국철도공사와 업무 협약을 체결하고 설계공모 완료 및 설계에 착수했다. 올해 11월에는 물금역 시설개선 및 증축사업에 착수할 계획이며, 사업비는 약 163억원으로 예정돼 있다.

부산대 동남권 의료클러스터 및 바이오 랩 허브 사업도 추진 중이고, 국제연합(UN) 국제물류센터 유치 시도도 관심을 모은다. UN 국제물류센터 유치는 이재명 대통령이 후보 시절 공약으로 제시했던 내용으로 지난해 9월 국정기획위원회가 발표한 국정운영 5개년 계획안에 포함된 바 있다.

올해 말에는 양산선(예정)이 개통될 예정이다. 양산선은 부산 1호선 노포역과 북정역을 잇는 노선으로 개통 시 부산 북부권과 양산을 잇는 광역 교통망이 구축된다.

‘힐스테이트 양산더스카이’는 현대건설이 경남 양산시에 최초로 선보이는 ‘힐스테이트’ 단지다. 황산로, 부산대학로 등을 통해 양산 내 이동이 편리하며 부산 2호선 증산역, KTX 물금역, 물금·남양산IC를 통해 부산 및 김해 접근성이 양호하다.

단지 가까이에 서남초가 자리하고 물금초·물금중·물금고·범어고 등의 학교와 가촌리 학원가 이용이 수월하다. 양산중앙국민체육센터가 단지 바로 옆에 위치해 있다.

1200여 병상을 보유한 양산부산대학교병원도 가깝다. 어린이병원이 위치해 어린 자녀를 둔 학부모들에게 심리적 안정감을 제공하며, 긴급 상황 시 신속한 의료 서비스 이용이 가능하다.

그 밖에도 이마트(양산점), 하나로마트(양산점), 롯데시네마(양산물금점), 메가박스(양산·양산증산점), 양산시외버스터미널, 나래메트로시티 등 다양한 편의시설을 이용할 수 있다. 단지 인근에는 오봉산과 서남체육공원, 양산디자인공원이 자리해 가족끼리 여가를 보내기 좋다.

단지는 펜트하우스(2가구)를 제외한 전 가구가 판상형 4베이(Bay) 구조로 설계됐다. 드레스룸과 팬트리(또는 알파룸)를 갖추는 등 수납 공간을 극대화한 평면을 선보인다. 실내 개방감을 높이기 위해 2.4m의 천장고(우물천장 포함 2.5m)를 도입했다.

커뮤니티 시설로는 실내 골프연습장, 피트니스, 힐스 라운지, 스터디 라운지 등과 숲을 테마로 한 친환경 실내 놀이공간인 ‘H아이숲’이 적용된다. 단지별 셔틀버스 각 1대를 무상 제공할 예정이다.

단지는 현대건설의 층간소음 저감 특허 기술인 ‘H 사일런트 홈 시스템’을 전 가구에 적용(팬트리·드레스룸 등 기타 공간 일부 제외)했다. ‘마이 힐스(my HILLS)’ 앱을 통해 스마트폰으로 우리집 상태 확인과 제어가 가능하다.

현대건설의 ‘힐스테이트’는 한국기업평판연구소가 매달 실시하는 아파트 브랜드 평가 조사에서 2019년 4월부터 2026년 6월까지 87개월 연속 브랜드 평판 1위를 기록하고 있다. 이 밖에 한국표준협회 2023~2025 3년 연속 프리미엄 브랜드지수(KS-PBI) 공동주택 및 스마트홈서비스 부문 1위, 브랜드스탁 2022~2026 5년 연속 대한민국 브랜드스타 공동주택 부문 1위 등 다수의 수상 실적을 보유한 주거 브랜드다.

단지는 지난 22일 특별공급을 시작했으며 23일 1순위, 24일 2순위가 진행됐다. 30일 당첨자 발표가 진행되며, 2단지는 7월 1일이다. 계약은 7월 13~15일까지 3일간 진행된다. ‘힐스테이트 양산더스카이’ 견본주택에는 개관 후 사흘 만에 약 1만명의 방문객이 몰리기도 했다.