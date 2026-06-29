[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주지역 경제계는 29일 삼성전자와 SK하이닉스가 광주와 서남권에 반도체 투자 계획을 발표한 데 대해 환영 입장을 밝혔다.

광주상공회의소는 “수도권에 집중돼 있던 첨단 반도체 산업 생태계가 광주·전남을 비롯한 서남권으로 확장되는 역사적인 전환점이자, 국가균형발전을 실질적으로 앞당기는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다”고 전했다.

이어 “무엇보다 지역 청년들이 더 이상 기회를 찾아 수도권으로 떠나지 않고, 지역에서도 충분히 배우고 일하며 미래를 설계할 수 있는 기반이 마련되기를 바란다”며 “이번 투자가 지역에 성공적으로 안착해 지속적인 투자와 양질의 일자리 창출로 이어질 수 있도록 지역사회와 함께 기업 하기 좋은 환경 조성과 산업생태계 구축에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

광주경영자총협회도 “국가 균형 발전이라는 대의 아래 정부와 대기업이 힘을 모아 이뤄낸 역대 최대 규모의 지방 메가 프로젝트”라며 “지역 경영계를 대표해 진심으로 환영하며 전폭적인 지지와 감사의 뜻을 표한다”고 밝혔다.

광주경총은 또 “그동안 용인·평택 등 수도권에 집중돼 있던 반도체 전공정 라인이 비수도권 최초로 전남·광주 지역에 분산·신설된다는 점에서, 차세대 국가 성장동력의 다변화를 이끄는 기념비적인 전환점이 될 것”이라며 “반도체 메가 클러스터의 성공적인 안착을 위해 정부, 지자체, 투자기업의 동반자로서 적극적인 협력과 지원을 다 하겠다”고 덧붙였다.