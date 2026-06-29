평택·용인 반도체클러스터에 2030조 광주 반도체팹 2기·해남 AI 데이터센터에 425조원 충청 HBM팹·아산 디스플레이 생산기지 등 140조원 구미 스마트폰 마더 팩토리·부산 MLCC 등 60조원

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 미래 산업 육성을 위해 호남·충청·영남 등에 총 2655조원 규모의 투자를 진행하겠다고 밝혔다. AI반도체부터 로봇, 배터리, IT(정보기술) 부품·소재까지 전방위적인 투자를 통해 대한민국을 글로벌 최첨단 클러스터로 조성하는 데 기여할 것으로 보인다.

29일 삼성전자는 “AI(인공지능) 시대 상상을 초월한 속도의 기술 패러다임 변화에 선제적으로 대응하고 미래 경쟁력을 강화하기 위해 국내에 2655조원을 투자하겠다”고 밝혔다.

평택캠퍼스 및 용인 국가산업단지를 비롯한 반도체 클러스터 육성에는 2030조원을, AI 반도체·로봇·배터리·정보기술(IT) 부품·소재를 중심으로 중심으로 호남·충청·영남에는 625조원을 투자한다.

특히 호남지역에 425조원을 투자한다. 삼성전자는 광주에 글로벌 최첨단 반도체 클러스터 조성을 위해 신규 반도체 팹 2기 건설에 400조원이 투자된다.

이재용 회장은 29일 청와대 영빈관에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에 참석해 “인공지능(AI)으로 인해 기술 패러다임이 상상하지 못하는 속도로 변화하고 있어 반도체 기업의 적극적인 투자에도 불구하고 폭발적인 수요에 대응하기에는 부족하다는 것이 시장의 시각”이라며 “경기도 기흥, 화성, 평택에 이어 용인 국가산단 투자 일정이 많이 빨라졌고 새로운 단지를 준비해야 할 시점도 앞당겨졌다”며 투자 배경을 밝혔다.

이어 “전력, 용수, 인력 확보, 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획했다”고 밝혔다. 광주 반도체 클러스터가 조성되면 수도권과 함께 대한민국 반도체 산업을 이끄는 양대 핵심 클러스터가 될 것으로 기대된다.

또 광주사업장에 스마트가전을 위한 디지털 트윈 기반 혁신 허브 공장을 구축하고, AI 데이터센터에 필요한 히트펌프·공조기 등 생산시설도 갖출 계획이다.

해남에는 삼성SDS의 투자가 이어진다. 삼성 SDS는 소버린 AI 인프라 확보를 위해 해남에 솔라시도 AI 데이터센터를 건립할 예정이다. 솔라시도 AI 데이터센터는 정부 AX(AI Transformation) 지원 헤드쿼터로서 금융, 국방, 공공서비스 AX 지원하고, 대학·연구소·기업 연구개발(R&D) 역량을 강화하고, 산업 피지컬AI 지원 및 연관 산업 생태계 생성 거점 역할을 할 것으로 기대된다.

호남의 무탄소 미래 에너지 확보를 위해서도 집중 투자할 계획이다. 삼성물산은 호남에 태양광 발전 설비, 원전 기반 수소 생산시설, 그린수소 R&D를 위한 실증단지 조성에 투자한다. 전북 고창에는 삼성전자가 글로벌 최첨단 물류 센터를 건설할 예정이다.

충청권은 반도체 패키징 거점 육성 등 140조원 투자 제조업에 AX·RX 접목해 영남에도 60조원 투자

충청권은 반도체 패키징 거점으로 육성 등을 위해 140조원이 투자된다. 삼성전자는 천안·온양에 약 56조원을 들여 최첨단 HBM(고대역폭메모리)팹을 구축할 계획이다.

아산에는 약 67조원을 투입해 삼성디스플레이가 폴더블 등 차세대 스마트폰용 디스플레이와 초고해상도 마이크로 디스플레이 생산 기지를 건설한다. 천안에는 삼성SDI가 차세대 배터리의 글로벌 마더 팩토리를, 세종에는 삼성전기가 최첨단 AI 서버용 패키지 기판 라인을 구축할 예정이다.

주력 제조업에 AX·RX(로봇 전환)을 접목해 국가 산업 엔진으로 역할을 강화하기 위해 영남권에도 60조원이 투자된다.

구미에는 삼성전자가 스마트폰 글로벌 제조의 혁신 허브 역할을 할 마더 팩토리와 함께 피지컬AI·휴머노이드 로봇 양산 라인을 구축하고 삼성SDS가 AI 데이터센터를 건설할 계획이다.

부산에는 삼성전기가 차세대 IT 기기 및 전장용 적층세라믹캐패시터 (MLCC) 선도 거점과 최첨단 패키지 기판 생산 투자를 확대한다.

울산에는 삼성SDI가 차세대 전고체 배터리와 에너지 저장장치(BESS)에 들어가는 배터리 투자를, 거제에는 삼성중공업이 최첨단 고부가가치선 건조 거점을 조성할 계획이다.