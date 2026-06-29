아이시스 생수·이온음료·이온분말 등 물품 지원

[헤럴드경제=윤성현 기자] 금호건설이 롯데칠성음료와 손잡고 여름철 건설현장 근로자의 온열질환 예방에 나선다.

금호건설은 지난 26일 서울 종로구 금호건설 본사에서 롯데칠성음료와 혹서기 온열질환 예방을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

협약식에는 최수환 금호건설 안전보건실 상무와 서인환 롯데칠성음료 영업1본부 본부장 등 양사 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 여름철 폭염으로 인한 온열질환 위험이 높아지는 상황에서 건설현장 근로자의 건강 보호를 강화하기 위해 마련됐다.

양사는 건설현장 근로자의 건강 보호와 안전문화 확산을 위해 협력하기로 했다. 오는 9월까지 전국 현장을 대상으로 ‘Heat Down, Safety Up’ 캠페인을 운영할 예정이다.

협약에 따라 롯데칠성음료는 아이시스 생수와 이온음료, 이온분말 등 온열질환 예방 물품을 지원한다. 해당 물품은 여름철 건설현장 근로자들의 수분 보충과 온열질환 예방에 활용된다.

금호건설은 오는 9월까지 전국 현장을 대상으로 폭염 대응 캠페인을 진행한다. 롯데칠성음료와 함께 수도권, 충청권, 영남권 주요 현장 4곳에서 게토레이 음료트럭과 체험 부스를 활용한 참여형 행사를 열 계획이다.

본사 안전보건운영팀 주관으로 전국 11개 사업장에서도 온열질환 예방 이벤트를 운영한다. 금호건설은 체험형 프로그램을 통해 근로자부들이 폭염 대응 수칙을 자연스럽게 익힐 수 있도록 할 방침이다.

혹서기 대응 물품 지원도 병행한다. 금호건설은 전국 현장에 쿨타월, 쿨토시, 쿨마스크, 얼음팩 등을 지원하고 있다.

현장 내 그늘 쉼터를 운영하고, 금호고속·금호익스프레스 버스를 활용한 이동식 쉼터도 주요 현장에 배치한다. 근로자들이 무더위 속에서도 충분한 휴식을 취할 수 있도록 하기 위한 조치다.

금호건설 관계자는 “폭염은 건설현장에서 반드시 관리해야 할 주요 위험요인 중 하나”라며 “롯데칠성음료와의 협력을 통해 근로자들이 더욱 안전하고 건강하게 근무할 수 있는 환경을 조성하고, 안전을 최우선으로 하는 현장 문화를 지속적으로 확산해 나가겠다”고 말했다.

한편 금호건설이 이달 분양에 나선 ‘왕숙 아테라’는 청약에서 높은 관심을 받았다. 일반공급 223가구 모집에 2만3525명이 몰리며 평균 105대 1의 경쟁률을 기록했다. 앞서 진행된 특별공급에서도 131가구 모집에 1만4001명이 접수해 평균 경쟁률은 106.9대 1에 달했다.