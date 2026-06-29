최근 분양 24개 단지 중 1위는 청담르엘

[헤럴드경제=김희량 기자] 롯데건설의 르엘이 부동산114의 하이엔드 아파트 선호도 조사에서 1위를 차지했다.

29일 부동산114는 이달 19일부터 26일까지 전국 3849명을 대상으로 하이엔드 APT 브랜드 선호도 조사를 진행한 결과, 르엘이 전체 응답자의 58.4%(복수 응답 기준)의 선택을 받아 1위를 기록했다고 밝혔다. 2위는 현대건설의 디에이치(50.5%), 3위는 DL이앤씨의 아크로(50.1%)로 나타났다.

부동산114 관계자는 “르엘은 성별이나 연령, 지역 등의 개별 조건들과 관계없이 고른 지지를 받았고 인지도와 호감도, 거주의향 등의 주요 조사 항목에서도 고르게 높은 평가를 받았다“고 설명했다.

최근 2년 사이 입주 또는 분양한 주요 하이엔드 아파트 24곳 중 ‘최고급 이미지’에 대한 조사 결과에서도 ‘청담르엘’이 1위 단지로 선정되면서 이 같은 선호도를 즘영했다.

하이엔드 브랜드가 되기 위해 필요한 조건을 묻는 질문(복수 응답 기준)에서는 ‘프리미엄 입지(69.5%)’ 선택 비중이 1위로 손꼽혔다. ▷고급 커뮤니티 시설’(61.0%) ▷외관/건축 디자인 차별화(55.0%) ▷프라이버시 보장 설계(35.9%) ▷브랜드의 고유성 및 이미지(33.8%)가 뒤를 이었다.

윤지해 부동산114 리서치랩장은 “하이엔드 아파트 브랜드에 대한 수요층 요구가 지속적으로 증가하는 가운데 르엘은 엄격한 기준 하에 브랜드를 부여하는 것으로 알려져 있다”면서 “엄격한 관리 체계를 바탕으로 청담르엘, 잠실르엘 등 매머드급 신규 입주단지의 명성까지 더해져 최고급 브랜드 이미지가 굳어진 점이 이번 조사의 의미”라고 짚었다.

한편 최근 2년 중 1등 하이엔드 단지로 손꼽힌 청담르엘의 경우 현재 84㎡의 최저 호가가 49억원 후반대부터 시작한다. 한강뷰의 경우 70억원을 훌쩍 넘기도 한다.