[헤럴드경제=함영훈 기자] 오는 7월 1일 민선 9기 이정학 동해시장의 취임을 기념하기 위해 당일 오후 6시 30분 동해문화예술회관 야외공연장에서 지역 문화예술인, 어린이, 청소년 등이 참가하는 시민 한마당이 펼쳐진다.

29일 민선 9기 동해시장직 인수위원회에 따르면, 동해시민 한마당은 동해시 최초의 진보 시장으로 당선된 이정학 시장의 취임을 축하하고 시민 화합과 소통의 장으로 삼기 위해 기획되었다.

시민 한마당은 해군 1함대 소속 해군군악대의 오프닝을 시작으로, 청춘악단(단장 김미경), 실버합창단(단장 박금옥), KM스포츠센터 소속 초등학생 30명으로 구성된 어린이댄스팀, 국가대표태권도장 소속 20명의 초등학생으로 구성된 태권도품세시연팀의 퍼포먼스로 짜였다.

이어, 2인조 통기타 밴드 추억여행, 13명으로 구성된 동해시통기타동아리, 조석휘 작가의 영상 상영, 지역에서 활동 중인 테너 조두석, 소프라노 고순정, 그리고 동해시립합창단 등의 공연을 마친 다음, 민선 9기 동해시장의 인사, 피날레 합동공연과 꽃 폭죽 퍼포먼스 등으로 대미를 장식한다.

이번 시민 한마당은 선거 기간 중 지역 문화예술 진흥을 위해 마련됐던 이정학 후보와의 간담회에 참가했던 지역의 문화예술인들이 당선을 축하하는 의미에서 제안해 마련된 것으로 행사 기획 역시 민간에서 주도했으며, 행사 진행자를 비롯해 몇몇 공연자는 재능기부로 참여한다.

인수위원회 관계자는 “취임식을 검소하게 치루고 싶다는 당선인의 취지를 존중해 취임식은 시청 대회의실에서 간소하게 개최하기로 했다”면서 “새로운 동해시를 바라는 시민들의 요망을 받아들여 화합과 소통을 기원하는 한마당 잔치를 통해 민선 9기의 희망찬 출발을 알릴 것”이라고 말했다.