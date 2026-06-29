“참으로 감격…대한민국 새 역사 시작됐다”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 29일 서남권 반도체 클러스터 투자 계획을 발표한 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장을 향해 “국가영웅, 국민영웅이라 불러드리고 싶다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 개최된 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “참으로 감격적인 순간이다. 감히 이렇게 말할 수 있다. 대한민국의 새로운 역사가 시작됐다”면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 거듭 두 기업이 대규모 반도체 클러스터에 투자하는 것을 두고 “지금 우리는 상상할 수 없는 새로운 미래를 맞이하고 있다. 오늘이 그 첫 출발점이 될 것”이라며 “기업이 이익을 위해 활동하기도 하지만 국가 공동체 미래를 위해 활동할 수 있다는 점을 확실하게 증명했다”고 힘주어 말했다.

이어 “더 나은 조건을 갖추고 해외로 나갈 수 있겠다. 그러나 우리 기업이 국민과 대한민국의 미래를 위해 이와 같이 국가적으로 어려운 선택을, 결단을 해주신 점에 대해 국민들을 대표해 인사 한 번 드리겠다”고 말했다.

이 대통령은 발언을 마치고 이 회장과 최 회장에게 ‘90도 인사’를 건넸다. 이에 이 회장과 최 회장도 각각 허리를 숙여 답례하기도 했다.

이 대통령은 “(반도체 투자) 계획을 차질없이 확실히 수행하겠다는 의미로 손 한번 잡아보겠다”며 두 회장과 손을 맞잡았다.

앞서 이 회장은 “여러 지역 중 전력, 용수, 인력 확보, 그리고 여러 인프라 등 많은 인센티브 지원이 기대되는 광주를 후보지로 계획하고 있다”면서 “삼성그룹 내부용 AI 데이터센터와 함께 저희의 로봇 관련 투자는 경북 구미에 집중하겠다”고 했다.

최 회장도 “AI 데이터센터 프로젝트에 약 1000조, 반도체 공급 확장 프로젝트에 약 1100조를 계획하고 있다”면서 “향후 10년을 보면 SK는 평균 100조 원 이상의 국내 투자를 계속해서 집행하도록 하겠다”고 말했다.