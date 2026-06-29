“밀싱 행정·부패 뿌리 뽑고 재건”

[헤럴드경제=정석준 기자] 진종오 국민의힘 의원은 29일 “대한축구협회와 관련된 비리 제보 접수를 위한 ‘대한축구협회 비리제보센터’를 가동하겠다”며 “축협의 밀실 행정과 부패를 뿌리 뽑고 한국 축구를 투명하게 재건할 수 있도록 국민과 축구 팬들의 용기 있는 제보를 기다리겠다”고 밝혔다.

국회 문화체육관광위원회 소속인 진 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “월드컵 참사의 주범 부패 카르텔 대한축구협회 정몽규 체제 수뇌부 전원은 작금의 참사와 진상규명 은폐에 대한 모든 책임을 지고 즉각 사퇴하라”며 “홍명보 감독 선임 과정의 추악한 밀실 야합과 불법성을 낱낱이 자백하고, 성역 없는 진상 규명에 무조건 협조하라”고 말했다.

또 “정부와 대한체육회는 부패한 축구협회에 대한 전면적인 특별 감사를 즉각 실시해 기득권 대한축구협회 카르텔 연루자 전원에게 엄중한 법적·행정적 책임을 물어야 한다”고 요구했다.

그는 “이번 굴욕적 참사는 우연이 아닌 예견된 비극이다. 저는 2024년 9월 대한축구협회의 홍명보 감독 선임 과정에서의 밀실 야합과 조직적 은폐가 시작됐다고 경고했으나 축협은 국정감사조차 비웃듯 자료 제출을 거부하고 궤변으로 국회와 국민을 기만했다”고 지적했다.

그러면서 “2년 전 꼬리 자르기로 사태를 덮고 면죄부를 챙긴 그 오만함이 결국 무너진 시스템을 방치해 이번 월드컵에서 대한민국을 세계 무대의 조롱거리로 전락시켰다”고 말했다.