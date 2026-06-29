[헤럴드경제=함영훈 기자] 7월부터 강원특별자치도 춘천에서는 재활용품을 현금·교통카드 등 포인트로 사용할수 있는 제도가 시행된다.

춘천시가 기행하는 ‘재활용품 포인트 대면보상’ 사업은 재활용품을 가져오면 품목별 무게를 측정해 포인트를 지급하는 방식이다.

올바른 분리배출 습관을 확산하고 자원순환 실천을 늘리기 위해 7월부터 신북 재활용도움센터에서 시범 운영에 들어간다.

신북 재활용도움센터(춘천시 샘뜨락길 54)이며, 평일 낮 12시부터 오후 4시까지 이용할 수 있다.

보상 대상은 ▷투명페트병 ▷일반 종이팩 ▷멸균팩 ▷철캔 ▷알루미늄캔 등 재활용 가치가 높은 품목이다.

참여 방법은 스마트폰에 ‘자원순환 IOT’ 앱을 설치해 회원가입한 뒤 깨끗하게 분리배출한 재활용품을 가져오면 된다.

현장에서 무게를 측정해 품목별 기준에 따라 포인트가 적립되며, 적립된 포인트는 현금으로 환급하거나 교통카드 충전에 사용할 수 있다.

춘천시는 시범 운영 기간 동안 참여율과 운영 성과를 분석해 사업 확대 여부도 검토할 방침이다. 시 관계자는 “이번 대면 보상 시범 운영을 통해 쓰레기가 유가 보상이 가능한 자원이라는 인식이 확산되기를 기대한다”며, “시민 여러분께서 일상 속 자원순환 실천에 적극적으로 동참해 주시기를 바란다”고 말했다.