7월 1일 오전 10시 판매 시작, 서울Pay+ 앱에서 구매 가능... 공공배달앱 ‘땡겨요’ 지역 내 가맹점 주문 시 사용

[헤럴드겅제=박종일 선임기자]서울 동대문구는 고물가로 인한 주민들의 생활비 부담을 완화하고 지역 소상공인의 매출증대를 지원하기 위해 오는 7월 1일 오전 10시부터 10억 원 규모의 ‘동대문구땡겨요상품권’을 발행한다.

상품권은 ‘서울Pay+’ 앱에서 15% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. 1인당 월 구매 한도는 20만 원, 보유 한도는 100만 원이며, 유효기간은 구매일로부터 1년이다. 상품권은 공공배달앱 ‘땡겨요’ 에서 관내 가맹점 주문 시 결제수단으로 사용할 수 있다.

이용자는 ‘서울Pay+’ 앱에서 상품권을 구매한 후, ‘땡겨요’ 앱에서 주문·결제하면 된다.

동대문구는 이번 상품권 발행을 통해 주민들의 부담을 덜고 지역 소상공인의 매출 증대와 공공배달앱 이용 활성화에 도움을 줄 것으로 기대하고 있다.

상품권은 발행액이 모두 소진될 경우 판매가 조기에 종료될 수 있다.

자세한 사항은 서울Pay+ 고객센터 또는 동대문구청 경제진흥과로 문의하면 된다.