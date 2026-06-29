[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 대한민국의 대도약을 이끌고자 서남권에 800조원, 충청권에 81조원을 투자하는 등 3대 메가 프로젝트를 추진한다. 또 15년간 차세대 반도체에 30조원을 투자해연구개발(R&D), 설계, 실증, 제조까지 전 주기를 지원한다.

김정관 산업통상부 장관은 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “서남권을 제2의 반도체 생산기지로 조성할 것”이라며 이같이 밝혔다.

이어 “총 800조 원 규모의 기업 투자를 통해 4기의 메모리 팹을 구축하겠다”먄서 “이를 통해, 수도권에 이어 서남권에 ‘제2의 생산거점’을 마련한다”고 덧붙였다.

김 장관이 발표한 파워포인트 자료에는 충청권에 81조원을 투자해 패키징 거점으로 육성한다는 내용도 담겨 있었다.

그는 “충청권에는 반도체 생산 능력 확대에 따라 증가할 패키징 수요에 대응할 수 있는 첨단 패키징 거점을 육성하겠다”며 “동남·대경권을 반도체 소부장 공급망 허브로 육성하고 전력, 반도체 등 차세대 혁신 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 부연했다.

또 차세대 반도체 선도전의 중요성을 강조하며 “15년간 30조 원을 투자해 R&D, 설계, 실증, 제조까지 전 주기를 지원해 나가겠다”고 말했다.