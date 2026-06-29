[헤럴드경제=채상우 기자] 국제적으로 한국의 이름을 세계에 알린 첫 공룡 뼈 화석이 천연기념물로 지정된다.

29일 국가유산청은 ‘보성 조각류 공룡(코리아노사우루스 보성엔시스) 골격화석’과 ‘여수 돼지코거북(별주부켈리스 여수엔시스) 골격화석’, ‘통영 수우도 풍화혈’ 등 3건을 천연기념물로 지정할 예정이라고 밝혔다.

조각류(鳥脚類)란 새와 유사한 발을 가진 공룡으로, 발가락이 3개이며 뭉툭하고 넓적한 발자국을 남기는 것이 특징이다. 해당 공룡의 골격 화석은 2000∼2004년 전남 보성 비봉리 선소마을 해안가에서 공룡알 화석산지(천연기념물 ‘보성 비봉리 공룡알 화석산지’)를 조사하던 중 발견됐다.

당시 전남대 한국공룡연구센터는 온전한 공룡 뼈나 새끼 공룡 흔적을 찾던 중 2003년 공룡의 왼쪽 어깨뼈(견갑골)와 등뼈, 갈비뼈 등을 확인했다. 이는 한반도에서 최초로 발견된 조각류 공룡의 골격 화석으로 후기 백악기 한반도에 서식하였던 공룡에 대한 중요 정보를 제공한다.

아시아에서 매우 드물게 발견된 오로드로메우스아과(Orodrominae) 공룡으로 백악기 북아메리카와 아시아 사이 공룡 이동의 중요한 증거가 되는 표본이란 점에서도 가치가 크다. 이런 가치를 인정받아 2010년 독일의 지질고생물 분야 학술지(SCIE)에 ‘코리아노사우루스 보성엔시스’라는 학명이 정식으로 기재됐다.

국가유산청은 “학명이 인정된 한국 공룡 가운데 산출장소와 발굴과정이 명확하게 기록된 유일한 골격화석이라는 점에서 명확한 차별성을 가진다”고 설명했다.

이와 함께 천연기념물로 지정 예고된 ‘여수 돼지코거북(별주부켈리스 여수엔시스) 골격화석’은 2006년 여수 소륵도에서 발견된 거북 화석으로, 등껍데기와 배껍데기가 남아있다.

국가유산청은 “국내에서 발견된 거북 화석 가운데 유일하게 척추, 앞다리 뼈, 뒷다리 뼈 등의 부속지 골격이 온전하게 남아 있어 희소성이 높다”고 설명했다.

함께 예고된 ‘통영 수우도 풍화혈’은 경남 통영시 사량면 수우도 남쪽 해안 절벽과 수우도 동쪽 해안에서 약 150m 떨어진 부속섬인 딴독섬의 남쪽 사면에 위치하는 지질유산이다. 풍화혈의 형성부터 성장과정까지 한 장소에서 연속적으로 관찰할 수 있고 현재까지 원형이 잘 보존되어 있어 학술적 가치가 높다.

국가유산청은 예고 기간 30일 동안 각계 의견을 검토한 뒤, 국가유산위원회 심의를 거쳐 천연기념물 지정을 확정할 방침이다.