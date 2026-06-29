복지부·생명존중희망재단, 양천구 지역 민관합동 자살예방 전략회의 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부와 한국생명존중희망재단은 29일 서울 양천구청에서 ‘양천구 지역 민관합동 자살예방 전략회의’를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 중앙정부와 지방정부, 민간 기관, 주민조직 등 지역사회가 함께 지역 맞춤형 자살예방 대책을 논의하고 수립하기 위해 마련됐다.

참석 기관들은 지역 자살예방 현황을 공유하고, 기관별로 특성을 고려해 직접 수행할 자살예방 활동을 정한다. 이에 따라 최종적으로 기관별 수행 활동을 모두 취합해 지역 공동 자살예방 대응 계획을 수립한다.

앞서 복지부와 재단은 지난해 수립한 ‘2025 국가자살예방전략’에 따라 ‘지역 민관합동 자살예방 전략회의’를 2025년 7월부터 종전 월 1회에서 4회로 확대해 실시 중이다.

공동 대응계획을 수립·이행한 시·군·구를 대상으로 대응계획 수립 이전과 계획 수립․이행 후 3개월이 지난 시점의 지역별 월간 자살 사망자 수를 단순 비교․분석한 결과, 대응 이전 평균 약 11.5명에서 계획 이행 3개월 후 약 5.8명으로 약 49.6% 감소한 것으로 나타났다.

최근 6월 24일 국가데이터처에서 발표한 2026년 4월 자상사망자수는 1061명(잠정치)으로 전년 동월 대비 15.7% 감소한 것으로 나타났다. 현재 자살사망자수는 2025년 10월부터 지속해서 감소하고 있으고, 2026년 4월까지 전년 동기 대비 평균 10.9% 하락했다

정은경 복지부 장관은 “자살은 어느 한 기관의 힘만으로 해결할 수 없으며, 보건·복지·교육·경찰 등 지역사회 모두가 촘촘하게 연결돼 대응해야 한다”며 “정부도 지금의 자살사망자 감소 추이가 더 공고화되고 강해지도록 총력을 다하고, 지역사회가 자살예방의 최전선에서 제대로 움직일 수 있도록 제도적 지원과 협력을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.