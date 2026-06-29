[헤럴드경제=한영대 기자] 축구대표팀 응원단 붉은악마가 대표팀 사령탑에서 물러난 홍명보 감독을 강도높게 비판했다.

붉은악마는 29일 입장문을 내고 “축구계를 영원히 떠나야 한다”며 홍 감독을 강하게 질타했다. 그러면서 “만약 과거 실패를 세탁하기 위해 우리의 진심을 도구로 삼았다면, 그것은 자신을 내려놓은 것이 아니라 자신을 살리기 위해 대한민국 축구를 사지로 몰아넣은 것”이라고 지적하기도 했다.

홍 감독은 2024년 7월 다시 대표팀 사령탑에 취임하면서 “저는 저를 버렸습니다. 이제 저는 없습니다. 대한민국 축구밖에 없습니다”라고 말한 바 있다.

홍 감독은 2014년 브라질 월드컵에서도 지휘봉을 잡은 바 있다. 당시 한국 대표팀은 1무 2패로 조별리그에서 탈락했다. 이후 홍 감독은 12년 만에 다시 월드컵 대표팀 감독으로 이번 북중미 대회에 참가했지만, 1승 2패로 조별리그를 통과하지 못했다.

특히 조별예선 남아프리카공화국과의 마지막 경기에서 1대 0으로 패하고 있는 상황 속에서도 지나치게 수비 위주 전술을 펼쳐 질타를 받았다. 당시 우리나라는 비기기만 해도 32강 토너먼트 진출할 수 있었는 상황이었다.

붉은악마는 끝으로 “오늘 이후부터 모든 수단을 동원해 대한민국 축구를 좀먹는 적폐들이 사라질 때까지 투쟁할 것”이라고 덧붙였다.