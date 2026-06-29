[헤럴드경제=이원율 기자]2026 북중미 월드컵 공동 개최국인 캐나다가 남아프리카공화국을 누르고 가장 먼저 16강에 진출했다.

제시 마쉬(미국) 감독이 이끄는 캐나다 축구대표팀은 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 남아공팀과의 32강전에서 후반 추가시간 2분에 나온 스테픈 유스타키우의 골로 승리했다.

캐나다는 조별리그 B조 2위로 32강에 올랐다. 이로써 역대 월드컵 첫 토너먼트에 진출했다. 기세를 이어가 남아공까지 무리치고 이번 대회에서 가장 먼저 16강에 진출한 것이다.

캐나다와 남아공은 시작부터 치열하게 주도권 싸움을 했다.

캐나다는 전반 7분 유스타키우의 중거리 슈팅, 전반 44분 모이즈 봄비토의 문전 헤더와 데릭 코닐리어스, 테이전 뷰캐넌의 슈팅 등 연이어 골문을 위협했다. 후반 20분 타니 올루와시가 왼발 슈팅으로 페널티지역 왼쪽을 노렸지만, 이마저도 골키퍼의 선방에 막히고 말았다.

잠잠했던 축포는 후반 추가시간 2분에 터졌다. 유스타키우의 발이 열쇠였다. 후반 추가시간 2분, 오른쪽 측면에서 투입된 크로스가 수비수를 맞고 흘러나오자 페널티아크 정면에서 오른발 슈팅으로 골망을 흔든 것이다.

캐나다 국가대표팀을 이끄는 마쉬 감독은 역대 첫 월드컵 16강 진출을 일궜다.

마쉬 감독은 홍명보 감독을 선임할 당시 한국 대표팀 사령탑 후보 중 한 명이기도 했다.

마쉬 감독은 2024년 2월 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵 이후 위르겐 클린스만 감독이 경질된 뒤 추가 한국 대표팀의 지휘봉을 쥘 유력 후보였다. 다만, 계약까지는 성사되지 못했고 그해 5월 캐나다 대표팀 사령탑에 올랐다.

당시 외국 지도자에 대해 ‘국내 거주·K리그 관전’을 선제 조건으로 건 대한축구협회는 마쉬 감독과 금전적 부분에서 입장차가 적었지만, 국내 거주자 등록 부분에서 의견이 갈렸다고 밝힌 바 있다.

대한축구협회와 캐나다축구협회에 함께 러브콜을 받은 마쉬 감독은 결국 2024년 5월 캐나다를 택했다.

마쉬, 캐나다와 4년 계약 연장

한편 마쉬 감독은 2026 북중미 월드컵을 치르기도 전 4년 뒤 월드컵까지 계약 기간을 연장했다.

캐나다축구협회는 지난달 26일 마쉬 감독과 계약을 2030 국제축구연맹 월드컵까지 4년 연장했다고 밝혔다고 당시 연합뉴스는 전했다.

당시 기준 마쉬 감독의 지휘 아래 캐나다는 29경기에서 12승 12무 5패의 성적표를 썼다.

가장 큰 성과는 2024 코파 아메리카(남미축구선수권대회)에서 4위에 오른 일이었다. 캐나다가 남미 대륙 최고 권위의 국가대항전인 코파 아메리카에 참가한 것은 첫 사례였다.

캐나다협회는 “마쉬 감독과의 계약 연장은 2026 월드컵 이후 캐나다 축구의 다음 장을 향해 나아가며 지속성, 탁월함, 그리고 꾸준한 성장을 추구하는 장기적 목표를 보여주는 것”이라고 했다.

마쉬 감독은 “처음부터 이 팀, 이 나라, 프로그램의 방향에 깊은 유대감을 느꼈다”며 “이곳에서 오래 헌신해 앞으로 수년간 이 프로그램을 발전시키고, 선수들을 최고 수준으로 끌어올리는 데 기여할 수 있게 돼 매우 기쁘다”며 계약 연장 소감을 말한 바 있다.

현역 시절 오른쪽 수비수였던 마쉬 감독은 미국 대표팀에서 A매치 2경기를 뛰었다.