브랜드 색상 기준 정립·매뉴얼북 제작 “IPARK 브랜드 리뉴얼 연장선 차원”

[헤럴드경제=김희량 기자] IPARK현대산업개발은 국내 대표 색채 전문 기업 KCC와 함께 IPARK 단지의 색채 체계와 도장 기준을 개발한다고 29일 밝혔다.

지난 26일 IPARK현대산업개발은 KCC본사에서 협약식을 갖고 KCC와 IPARK 브랜드 시그니처 컬러 기준 정립과 색채 매뉴얼북 제작을 위한 업무협약을 체결했다.

이번 업무협약은 HDC그룹 창립 50주년을 맞아 추진한 IPARK 브랜드 리뉴얼의 연장선에서 마련됐다. 고객에게 일관된 공간 경험을 제공한다는 목표 아래 단지의 외관과 주동, 지하주차장, 공용공간 등에 적용할 색채와 도장, 자재 기준을 표준화하고 매뉴얼북을 제작하는 것이 핵심이다.

새 색채 체계에는 컬러 유니버설 디자인(Color Universal Design) 개념도 반영된다. 색각 이상자와 고령자까지 공간을 직관적으로 인지할 수 있도록 컬러 유니버설 디자인을 통해 보행 동선과 차량 동선을 구분하고 공간 인지성과 길 찾기 편의성을 높이는 게 목적이다.

IPARK현대산업개발 관계자는 “그동안 도장 색상과 마감 기준 적용에 통일성을 부여하는데 한계가 있었지만 이번 협약을 통해 더욱 일관된 경험을 고객에게 제공하고 안정적인 품질관리가 가능할 것으로 기대된다”라고 밝혔다.

한편, IPARK현대산업개발은 최근 브랜드를 전면 리뉴얼하며 IPARK를 주거 브랜드를 넘어 고객의 삶 전반을 아우르는 라이프 플랫폼으로 확장하겠다는 목표를 제시한 바 있다. IPARK현대산업개발은 올해 1분기 연결 기준 매출 6739억원, 영업이익 801억원을 기록한 가운데 영업이익률이 약 5년 만에 분기 기준 두 자릿수를 회복했다.