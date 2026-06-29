[헤럴드경제=나은정 기자] 정몽규 대한축구협회장이 홍명보 국가대표팀 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다는 의혹에 대한 경찰 수사가 2년 가까이 제자리걸음 중인 것으로 확인됐다. 이미 문화체육관광부 감사와 행정 재판을 통해 감독 선임 절차의 위법성이 확인됐지만, 경찰은 법리 검토 등을 이유로 아직까지 결론을 내리지 못하고 있다.

29일 연합뉴스에 따르면 서울 종로경찰서는 홍 감독 선임 관련 정 회장의 업무방해·업무상 배임 등 혐의 고발사건을 2024년 7월 배당받은 뒤 아직도 처분을 내리지 않았다.

종로경찰서 관계자는 “관련자 조사도 더 이뤄져야 하고, 법리검토도 더 필요하다”고 밝혔다. 서민민생대책위원회의 고발 내용만으로 혐의점이나 송치 여부를 판단하기 어렵다는 입장이다.

그러나 앞서 2024년 11월 문체부 감사와 이어진 행정 재판에서는 홍 감독 선임 절차에 문제가 있었다는 판단이 나왔다.

서울행정법원은 대한축구협회가 문체부를 상대로 정 회장에 대한 중징계 요구를 취소해달라고 낸 소송에서 지난 4월 원고 패소 판결을 내렸다. 2024년 7월 홍 감독 선임 당시 축구협회의 전력강화위원회가 그를 1순위 후보로 선별하는 과정에서 위법성이 있었다는 판단이다.

구체적으로 전력강화위가 홍 감독을 낙점한 뒤 정해성 전 위원장이 정 회장과 소통하는 과정에서 돌연 사퇴하자, 축구협회 수뇌부가 권한이 없는 이임생 전 기술이사에게 감독 추천권을 넘겼다고 봤다. 이후 이사회도 충분한 논의 없이 감독 선임을 승인했다는 결론이다. 다만 축구협회는 1심 판결에 불복해 항소한 상태다.

경찰은 이러한 행정 처분과 형사 사안에 대한 판단은 다르다는 입장이다.

업무방해 혐의가 인정되려면 정 회장이 전력강화위나 협회 각 기관을 속이거나 강압적으로 방해하려는 고의가 있었는지까지 입증해야 한다는 것이다.

실제로 정 회장은 당시 정 위원장이 홍 감독이 적임자라 보고하자 ‘외국인 후보자도 만나보라’고 지시하는 등 처음부터 홍 감독의 선임을 지지하진 않은 것으로 알려져 있다.

한편 수사가 이례적으로 지연되는 사이 정 회장과 홍 감독은 차례로 퇴진 의사를 밝혔다.

정 회장은 지난달 성명을 통해 2026 FIFA 북중미 월드컵 종료 후 대한축구협회장직에서 물러나겠다고 밝혔고, 홍 감독도 대표팀의 월드컵 조별리그 탈락이 확정된 뒤 감독직 사퇴 의사를 공식화했다.