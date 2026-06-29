[헤럴드경제=김성훈 기자] 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 ‘월드컵 32강 진출 실패’의 책임을 지고 사퇴 의사를 밝혔다.

홍 감독은 29일(한국시간) 오전 대표팀의 베이스캠프 훈련장이었던 멕시코 사포판의 치바스 베르데 바예에서 취재진과 만나 사퇴 의사를 밝히며 미리 준비한 입장문을 낭독했다.

홍 감독은 “국민 여러분께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다”면서 “대표팀 감독이라는 자리를 내려놓는다”고 말했다.

그는 “대표팀 감독이라는 자리는 제게 결코 쉬운 결정이 아니었다”며 “감독을 맡기로 결정한 순간부터는 다른 이유를 생각하지 않았다. 제게 맡겨진 책임을 끝까지 다하는 것, 그것이 제가 해야 할 유일한 일이라고 생각했다”고 했다.

그러면서 “지난 2년 동안 저는 늘 ‘이 선택이 대한민국 축구를 위한 선택인가’라는 질문을 스스로에게 던졌다”며 “중요한 결정을 내릴 때도, 선수를 선택할 때도, 훈련을 준비하고 경기를 치를 때도 그 질문만큼은 놓지 않았다”고 밝혔다.

홍 감독은 “모든 판단이 늘 옳았다고 말씀드릴 수는 없다. 하지만 제 모든 판단의 기준만큼은 언제나 한국 축구였다”고 강조했다.

이어 “감독이라는 자리는 결과 앞에서 어떤 설명도 필요 없을 만큼 책임을 져야 하는 자리”라며 “국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 이번 월드컵에서 보여드리지 못했다. 그 책임은 모두 감독인 저에게 있다”고 밝혔다.

끝으로 “지휘봉은 내려놓지만, 대한민국 축구를 향한 마음까지 내려놓은 것은 아니다. 우리 대표팀이 다시 국민 여러분의 신뢰와 사랑을 받을 수 있는 팀으로 성장해 나가기를 진심으로 기원하겠다”고 말했다.

홍 감독은 입장문 낭독 뒤 현장에서 취재진의 별도 질문은 받지 않았다.

박항서 월드컵 지원단장(국가대표팀 단장)도 사과 입장문을 냈다.

박 단장은 “지원단장 및 국가대표팀 단장으로서 대한축구협회를 대표해 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 “이번 월드컵의 부진을 딛고 한국 축구가 새롭게 출발할 수 있도록, 대한축구협회는 뼈를 깎는 반성과 성찰로 다시 미래를 준비해 나아가야 할 시기라고 생각한다”고 밝혔다.

홍 감독은 2024년 7월 8일 선임됐으며, 임기는 내년 1월 열리는 2027 아시안컵까지였다. 그러나 이번 월드컵 ‘졸전 논란’ 끝에 반년 가량 일찍 물러나게 됐다.

이번 대회에서 한국은 체코, 멕시코, 남아프리카공화국과 함께 조별리그 A조에 속해, 1승 2패를 거뒀다. 조에서는 3위였으며, 참가국 48개국 중에서는 34위로, 32강에 오르지 못했다. 한국이 32강에도 들지 못한 것은 1986년 월드컵 이후 40년 만에 처음이다.

특히 상대적으로 약체로 꼽혔던 남아공 전에서 보여준 무기력한 경기는 국민들의 분노를 불렀다. 경기 중 선수들이 어떤 임무를 수행해야 할 지 모른다는 듯 가만 서 있거나, 적극적으로 플레이하지 않는다는 지적이 나왔다. 주장이자 팀의 대표 공격수인 손흥민을 선발 출전시키지 않는다거나, 1 대 0으로 뒤진 상황에서도 공격수를 더 배치하지 않는 이해하기 힘든 선수 기용도 논란이 됐다.

홍 감독은 2014년 브라질 월드컵 때도 대표팀 감독을 맡았으나 ‘의리 축구’ 논란이 일었고 1무 2패의 성적으로 많은 비판을 받은 바 있다. 월드컵에 감독으로서 대표팀을 이끌고 두 번 출전한 건 한국에서 홍 감독이 유일하다.

이 같은 이력 때문에 홍 감독은 이번에 대표팀 사령탑에 오를 때부터 불공정 논란이 불거졌다. 당시 대한축구협회 국가대표전력강화위원회가 다른 후보를 충분히 검토하지 않고 홍 감독을 내정했다는 의혹이 일었고, 그는 국회 현안 질의에까지 불려 나가는 수모를 겪었다. 이후 평가전 과정에서도 브라질(0-5), 코트디부아르(0-4)에 잇달아 대패하는 등 실망스러운 경기력으로 구설수에 올랐다.