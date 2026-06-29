시민이동권 강화 위해 폐지노선 복원 9월 123·307번, 12월 327·482번

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 민선 9기 출범과 함께 시내버스 서비스를 확대한다.

우선 다음 달부터 ‘꽃바위~양정~태화강역~공업탑~야음~덕하’ 구간의 126번 운행을 재개한다. 버스업체별 예비차 1대씩 모두 6대를 투입해 하루 24회 운행한다. 평균 배차간격은 44분이다.

오는 9월부터는 신규 차량 15대를 추가 투입해 123번과 307번 노선을 복원하고, 126번 노선도 8대로 확대 운영해 평균 배차간격을 34분 수준으로 단축할 계획이다.

이어 12월에는 추가로 차량 15대를 투입해 327번과 482번 노선을 복원하고, 혼잡도가 높은 118번, 124번, 452번, 713번 노선의 수송 능력도 강화할 방침이다.

또 권역별로 시민 의견을 수렴하고 시민참여기구를 운영해 노선 운영 전반을 지속적으로 점검하고, 이를 바탕으로 오는 2028년 새로운 시내버스 노선 개편안을 마련할 계획이다.

중장기적으로는 차고지 확충을 비롯해 중앙버스전용차로와 간선급행버스체계(BRT) 도입, 친환경 버스 확대, 공영제 전환 가능성 등을 검토해 지속 가능한 대중교통 체계를 구축할 계획이다.

울산시 관계자는 “이번 노선 복원 및 증차는 시민 불편 해소와 이동권 개선을 위한 또 다른 출발점”이라며 “시민들이 체감할 수 있는 교통 개선을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.