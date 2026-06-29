- 인간-컴퓨터 상호작용 최고 권위 ‘ACM DIS 2026’ 논문 채택

[헤럴드경제=구본혁 기자] UNIST(울산과학기술원) 디자인학과 박영우·이경호·김다정 교수 연구팀은 싱가포르국립대학교(NUS)에서 열린 ‘ACM DIS 2026(Designing Interactive Systems Conference)’에서 7편의 정규 논문을 발표했다.

ACM DIS는 인간-컴퓨터 상호작용(HCI), 인터랙티브 시스템 디자인, 사용자 경험(UX) 분야 최상위권 학회로 꼽힌다. 디자인과 컴퓨터공학 연구자들이 미래 기술과 인간 경험의 방향을 논의하는 국제 학술 무대다.

이번 연구는 가까운 일상에서 출발했다. 일정 알림, 사무실 소통, 디지털 메시지, 원격 음악 감상, AI 일기 쓰기, 지역 뉴스 제작, 추천 알고리즘 경험처럼 누구나 겪는 장면을 연구 대상으로 삼았다. 기술을 더 복잡하게 만드는 대신, 사람이 기술을 더 편안하고 자연스럽게 받아들이는 방법을 찾았다.

박영우 교수팀은 신체 움직임과 감성적 연결을 주제로 논문 4편을 선보였다.

이경호 교수팀은 대형 언어모델(LLM)과 AI 기술을 일상과 사회 시스템에 접목한 시민 참여형 인공지능 시스템을 다룬 논문 2편을 냈다.

김다정 교수팀은 디지털 미디어 소비 환경 속 현대인의 자아를 돌아보는 심도있는 연구를 발표했다.

UNIST 디자인학과 교수진은 “ACM DIS 2026에서 정규 논문 7편을 발표한 것은 UNIST가 글로벌 HCI 및 디자인 연구 분야에서 경쟁력을 인정받은 결과”라며 “AI 시대에 인간 중심 기술과 디자인이 나아갈 방향을 제시했다는 점에서 의미가 크다”고 밝혔다.

한편 UNIST 디자인학과는 공학 기반 연구환경과 디자인 문제 해결 역량을 결합해 인터랙션 디자인, 인간-AI 협업, 사용자 경험, 디지털 미디어 분야를 탐구하고 있다.