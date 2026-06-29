‘LG 홈봇 AI 오브제컬렉션 로니’

LG전자가 세계 최초로 본체와 스테이션 모두에 100℃ 스팀 기능을 적용한 ‘LG 홈봇 AI(인공지능) 오브제컬렉션 로니(RONi ·사진)’를 출시하며 프리미엄 청소로봇 시장 공략에 속도를 낸다.

LG전자는 고객의 주거 환경과 인테리어 취향에 맞춰 자동 급배수형 ‘히든스테이션’과 물통형 ‘오브제스테이션’ 등 2종의 로니 라인업을 선보인다고 29일 밝혔다.

히든스테이션은 높이 15㎝의 슬림한 디자인을 적용해 주방 싱크대 하단 걸레받이 공간에 설치할 수 있도록 설계됐다. 별도 하부장 공사 없이 청소로봇을 숨길 수 있어 미니멀한 공간 연출이 가능하다. 오브제스테이션은 협탁 형태 디자인을 적용해 거실이나 침실 등 다양한 공간에 자연스럽게 배치할 수 있다.

로니의 가장 큰 특징은 세계 최초로 본체와 스테이션 모두에 100℃ 스팀 기능을 적용했다는 점이다. 청소 시 물걸레에 100℃ 스팀을 분사해 바닥의 찌든 때를 제거하고, 청소 후에는 스테이션에서 100℃ 스팀과 온수 세척으로 물걸레를 살균해 유해균 4종(색포도상구균·녹농균·폐렴간균·대장균)을 99.99% 없앤다.

AI 기능도 강화됐다. LG전자의 AI 사물인식 기술과 8개 센서를 기반으로 전선, 화분, 반려동물 배설물 등 120여종의 사물을 인식하고 장애물을 회피한다. 거실과 주방, 침실 등 공간을 구분해 환경에 맞는 흡입력과 주행 방식도 스스로 조절한다. 박지영 기자