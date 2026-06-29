‘우리말 위원회’ 운영…외국어 순화 당선인 공약 ‘외솔교육’ 취지 살려 외솔 최현배의 고향 정체성도 반영

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 제11대 울산광역시교육감직 인수위원회(위원장 김구한)가 외솔 최현배 선생의 고향인 울산의 정체성을 살리고, 학생들이 일상에서 우리말의 가치와 소중함을 자연스럽게 체득할 수 있도록 인수위원회 산하에 ‘우리말 위원회’를 운영한다고 29일 밝혔다.

울산교육청은 문화체육관광부가 국어기본법에 따라 중앙행정기관, 광역·기초 지방자치단체, 전국 시·도교육청을 대상으로 하는 ‘국어책임관 업무’ 심사에서 지난 2021년부터 지금까지 ‘최우수’ 또는 ‘우수’ 기관으로 선정되는 등 우리말 교육과 한글문화 확산에 의미 있는 성과를 거두어 왔다.

조용식 당선인도 ‘외솔교육’을 울산형 공교육 모형으로 공약했다. 주요 내용은 ▷기초·책임 교육인 ‘외솔 기초 문해력 교육’ ▷포용·연대 교육인 ‘외솔 다문화 교육’ ▷성장·실천 교육인 ‘자주적 사고력을 키우는 외솔 시민 교육’ ▷문화·정체성 교육인 ‘일상에서 숨 쉬는 한글도시 울산의 자부심 교육’ ▷소통·공존 교육인 ‘외솔교육 거버넌스 구축’이다.

이에 따라 인수위원회는 공약을 구체화하고 실천하기 위해 국어교사 등 5명으로 ‘우리말 위원회’를 구성했다.

우리말 위원회는 1차적으로 인수위원회가 검토하는 정책과 공약에 사용된 ‘토털 케어’(통합 관리·지원) 등 외래어와 외국어 표현을 쉽고 바른 우리말로 순화하고, 인수위원회의 백서 편집 과정에도 참여해 우리말 사용 원칙이 충실히 반영될 수 있도록 지원할 계획이다.

우리말 위원회는 앞으로 울산교육청이 추진하는 정책과 사업명, 각종 홍보자료와 교육자료에서도 순화어가 사용될 수 있도록 관련 방안을 추진할 예정이다.

조용식 당선인은 “외솔 최현배 선생의 정신이 살아있는 울산에서 한글의 가치가 교육 현장 속에 더욱 깊이 뿌리내릴 수 있도록 하고, 쉬운 우리말로 울산교육의 정책을 알려 나가겠다”고 말했다.