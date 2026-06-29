[헤럴드경제=정찬수 기자] CJ제일제당이 전통 수제방식을 재현한 ‘비비고 김부각’ 3종을 출시하고, 프리미엄 건강스낵 시장을 공략한다고 29일 밝혔다.

비비고 김부각은 찹쌀·매운맛·새우맛 3종으로 구성됐다. 국내산 100% 찹쌀로 만든 풀을 바르고 건조한 뒤 바삭하게 튀겨 고소한 풍미와 뛰어난 식감을 구현했다. 고품질의 원초를 엄선해 김 고유의 깊은 향과 풍부한 두께감까지 살렸다.

CJ제일제당의 김사업은 최근 3개년(2023~2025년) 기준 연평균 약 30%의 성장률을 보이며, 지난해 국내에서만 매출 1200억원을 기록했다. 이번 신제품 출시를 계기로 스낵 카테고리 포트폴리오를 다각화해 전체 김사업 성장을 가속한다는 방침이다. 연내 미국을 필두로 해외 판매도 확대한다.

CJ제일제당 관계자는 “’비비고 김부각’을 앞세워 국내 소비자들의 입맛을 사로잡는 것은 물론, 해외에 한국 전통 스낵의 매력을 전파하며 ‘K-스낵’ 대표 주자로 자리매김할 것”이라고 말했다.