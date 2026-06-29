[헤럴드경제=채상우 기자] 수원의 명소였던 ‘파란대문장미’를 무단으로 잘라간 60대 남녀에 대해 경찰이 입건해 수사 중이다.

29일 경기 수원팔달경찰서에 따르면 경찰은 절도 혐의로 60대 A씨 등 2명을 형사 입건하고 범행 경위를 수사하고 있다.

A씨 등은 지난 24일 자정 무렵 수원 팔달구 행궁동의 유명 장미 명소인 ‘파란대문장미’를 찾아 장미 가지 10여 개를 잘라 가져간 혐의를 받는다.

사건 직후 집주인은 폐쇄회로TV(CCTV) 영상을 확인한 뒤 “젊은 부부로 보이는 두 사람이 자정이 넘은 시간 장미를 잘라갔다”며 경찰에 신고했다. 그러나 경찰은 현장 조사와 CCTV 분석을 통해 피의자를 60대 남녀로 특정했다.

당시 장미는 개화 시기가 지나 일부 꽃이 진 상태였으며 집주인이 가지치기 등 정리 작업을 마친 직후였던 것으로 전해졌다.

집주인은 장미가 훼손된 사실을 확인한 뒤 경찰에 고소장을 제출했다.

‘파란대문장미’는 개인 주택 담장을 따라 장미가 만개하는 곳으로 장미철이면 전국 각지에서 관광객과 사진 애호가들이 찾는 수원의 대표적인 사진 명소다.

사건 이후 집주인은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “이번에 장미를 너무 많이 잘라가셔서 예전 상태로 복원하기는 힘들 것 같다”고 안타까움을 전했다.

경찰은 A씨 등을 상대로 정확한 범행 경위와 피해 규모를 조사할 방침이다.