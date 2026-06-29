뷰티 엔터테인먼트 ‘레페리’와 협업…체험콘텐츠 인기

[헤럴드경제=정찬수 기자] 쿠팡이 지난 27~28일 부산아시아드주경기장에서 열린 ‘2026 부산원아시아페스티벌(BOF)’에서 대표 뷰티 축제 ‘메가뷰티쇼’ 홍보 부스(사진)를 운영했다고 밝혔다.

부스에서는 주요 K-뷰티 18개 브랜드의 인기 제품을 미리 체험하는 기회를 제공했다. 이틀간 부스를 방문한 고객 수는 1만2000여명으로 추산된다. 뷰티 크리에이터 육성 전문 기업 ‘레페리’와 협업해 수십명의 인플루언서가 현장을 방문했으며 메가뷰티쇼 티저 콘텐츠를 제작할 예정이다.

BOF는 K-팝·푸드·뷰티·패션을 아우르는 한류 콘텐츠를 경험할 수 있는 글로벌 축제로, 올해 10주년을 맞았다. 쿠팡 메가뷰티쇼는 오는 7월 13일부터 8월 3일까지 열린다. K-뷰티를 비롯한 총 50여개 브랜드가 참여한다.

​쿠팡 관계자는 “이번 BOF 참여는 K-팝을 즐기러 온 고객들에게 쿠팡 뷰티의 우수성과 다채로운 혜택을 직접 알릴 수 있는 뜻깊은 기회였다”며 “메가뷰티쇼에서도 역대급 혜택을 만날 수 있을 것”이라고 전했다.