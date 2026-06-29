[헤럴드경제=김진 기자] 다이닝브랜즈그룹의 치킨 브랜드 bhc가 미국 버지니아주(州)에 9번째 현지 매장을 열었다고 29일 밝혔다.

미국 9호점은 버지니아주 알링턴 카운티 볼스턴 지역 내 ‘알링턴점’이다. 미국 국방부 본부인 펜타곤 등 주요 관공서와 오피스, 주거 시설이 자리한 핵심 생활권이다. 매장은 169㎡(약 51평) 규모로 총 15개 테이블과 32석의 좌석을 갖췄다.

미국 소비자들의 선호도를 반영해 윙·텐더 중심의 콤보 메뉴와 치즈볼·감자튀김 등 사이드메뉴를 운영한다. 크리스피번·샌드위치 등 현지 메뉴도 판매한다. 치킨을 소스에 찍어먹는 ‘디핑(Dipping)’ 문화를 반영해 8종의 소스도 선보인다.

K-푸드에 관심이 높은 현지 소비자들을 위해 떡볶이·김치볶음밥 등 한국식 메뉴도 준비했다. 음식을 나눠 먹는 문화를 고려해 치킨과 치즈볼·떡볶이·음료 등으로 구성된 플래터 메뉴도 만들었다.

브라이언 신 bhc 미국 법인장은 “알링턴점은 직장인과 가족 단위 고객 수요가 풍부한 상권에 있어 다양한 현지 고객층과 만날 수 있을 것”이라고 말했다.

한편 bhc는 미국을 포함해 홍콩·태국·싱가포르·캐나다 등 해외 8개국에서 48개 매장을 운영하고 있다.