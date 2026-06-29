강원랜드 이주배경주민 지원사업 일환

[헤럴드경제=함영훈 기자] 정선군 가족센터가 결혼이민자와 다문화가족 성인 자녀의 직업 역량 강화와 안정적인 지역사회 정착 지원을 위해 오는 10월까지 ‘제과·제빵기능사 자격증 취득과정’을 운영한다.

이는 강원랜드 사회공헌재단의 ‘2026년 이주배경주민 지원사업’의 일환이다.

강원랜드 사회공헌재단과 정선군 가족센터가 다문화가정 구성원에게 전문 기술 습득 기회를 제공하고 지속 가능한 소득 기반 마련을 지원하는 것이다.

정선지역 결혼이민자 상당수는 서비스업과 단순노무 분야 등 체력적 부담이 있는 직종에 종사하고 있다.

제과·제빵 분야의 전문 교육은 이들의 취업·창업 문호를 다변화하고, 보다 안정적인 삶을 영위하는데 도움이 될 것으로 기대된다.

이번 교육은 정선읍에 거주하는 결혼이민자와 다문화가족 성인 자녀 9명을 대상으로 진행되며, 오는 10월 18일까지 약 4개월간 총 16회에 걸쳐 운영된다. 교육은 회당 4시간씩 진행되며, 제과·제빵 관련 이론 교육과 자격증 취득을 위한 실기 교육을 중심으로 진행된다.

교육 참여자들은 전문 강사의 지도 아래 제과·제빵 기초 이론, 제조 과정, 실습 등 자격증 취득에 필요한 교육을 받게 된다.

실습 과정에서 제작한 결과물은 지역사회 나눔 활동과 연계해 참여자들의 성취감 향상과 지역사회 교류 확대에도 활용할 예정이다.

김덕기 정선군 가족행복과장은 “이주배경 주민이 지역사회에서 안정적으로 생활하기 위해서는 단순한 적응 지원을 넘어 스스로 성장할 수 있는 직업 역량과 자립 기반을 마련하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 가족센터와 함께 다양한 맞춤형 프로그램을 발굴해 결혼이민자와 다문화가족이 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.