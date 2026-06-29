구직자 취업확률 분석·기업 채용컨설팅·AI 공고 검증 도입 8월 정식 운영…연말까지 이력서·자소서 컨설팅 등 확대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 구직자와 기업의 채용을 돕기 위해 인공지능(AI)을 활용한 맞춤형 고용서비스를 선보인다. 구직자의 취업 가능성을 분석해 부족한 역량을 제시하고, 기업에는 채용 성공 가능성을 높일 수 있는 개선 방안을 제공하는 것이 핵심이다.

고용노동부는 30일부터 고용서비스 통합 플랫폼 ‘고용24’에서 구직자와 구인기업, 고용센터 직원을 위한 AI 기반 신규 고용서비스 3종을 공개한다고 29일 밝혔다. 약 2개월간 시범 운영을 거쳐 사용자 편의성과 AI 답변 품질을 개선한 뒤 오는 8월부터 정식 서비스를 시작할 계획이다.

새롭게 도입되는 서비스는 구직자를 위한 ‘취업확률 기반 구직컨설팅’, 기업을 위한 ‘채용확률 기반 구인컨설팅’, 고용센터 직원을 위한 ‘AI 구인공고 검증’이다.

취업확률 기반 구직컨설팅은 희망 직종에 취업할 가능성을 분석하고 취업 가능성을 높이기 위해 필요한 직업훈련, 자격증, 자기소개서 및 이력서 보완 사항 등을 제시한다. 이용자는 AI 직업훈련 추천과 AI 일자리 추천 서비스까지 연계해 취업 준비부터 일자리 탐색까지 지원받을 수 있다.

기업은 채용확률 기반 구인컨설팅을 통해 임금 수준과 근로형태, 구인공고 내용 등을 종합 분석한 맞춤형 피드백을 받을 수 있다. 키워드만 입력하면 AI가 구인공고 초안을 작성하고, 채용 성공 가능성을 높이기 위한 개선 방안과 함께 적합한 구직자를 추천하는 AI 인재추천 서비스도 제공한다.

고용센터 직원들은 AI 구인공고 검증 서비스를 활용해 성별·연령 차별이나 최저임금 미달 등 법 위반 소지가 있는 내용을 사전에 확인할 수 있게 된다. 반복적인 검토 업무를 줄여 공고 인증의 정확성과 효율성을 높일 수 있을 것으로 노동부는 기대했다.

조정숙 고용지원정책관은 “AI 기반 고용서비스는 구직자에게는 맞춤형 취업 경로를, 기업에는 적합한 인재를 연결해 주는 스마트한 취업·채용 파트너가 될 것”이라며 “8월에는 취업활동계획 수립 지원, 12월에는 이력서·자기소개서 컨설팅 등으로 서비스를 지속적으로 고도화해 국민이 체감하는 고용행정 혁신을 추진하겠다”고 말했다.