최대 1000만원 긴급 운영자금 청년·창업·노포 사업자 우대금리

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행은 지역 소상공인과 자영업자를 지원하기 위해 총 1조3000억원 규모의 포용금융 신상품 2종을 출시한다고 29일 밝혔다.

이번 지원은 하나금융그룹이 지난 5월 발표한 ‘포용금융 로드맵’의 일환으로, 경기 둔화와 비용 부담으로 어려움을 겪는 소상공인의 금융 부담을 덜고 지역경제 활성화를 지원하기 위해 마련됐다.

우선 하나은행은 ‘하나뿐인 사장님대출’을 오는 7월 1일 출시한다. 전통시장과 골목상권 등에서 영업하는 소상공인을 대상으로 무담보·무보증 방식으로 최대 1000만원의 긴급 운영자금을 지원하는 상품이다. 올해 말까지 총 3000억원 한도로 운영한다.

만 39세 이하 청년 사업자, 만 65세 이상 대표 사업자, 창업 3년 이내 사업자, 매출 감소 사업자, 온누리상품권 가맹점, 공공배달앱 이용 사업장 등에는 0.3%포인트의 우대금리를 제공한다. 기존 담보·보증 중심 대출에서 벗어나 소액 운영자금의 신속한 공급에 초점을 맞춘 상품이라는 점이 특징이다.

하반기 금융위원회의 소상공인 특화 신용평가모형(SCB)이 도입되면 해당 모형도 적용해 추가 금리 혜택을 제공할 계획이다. 이를 통해 최저 연 4%대 중반 수준의 금리로 자금을 공급할 예정이다.

또 본부 심사 없이 영업점장 전결로 대출 심사가 가능하도록 해 자금 지원 속도를 높였다. 대출 실행 후 1년간 성실하게 상환한 차주에게는 납부 이자의 10%를 현금으로 돌려주는 이자 캐시백 프로그램도 운영한다. 이와 함께 가전업체와 제휴해 사업용 전자제품 구매 할인 쿠폰을 제공하는 등 비금융 서비스도 지원한다.

하나은행은 지난 5월 선보인 성실상환자 대상 상품인 ‘하나더소호 성공사다리대출’도 지원 대상을 확대했다.

기존에는 하나은행 보증서대출 상환(예정자)만 이용할 수 있었지만, 앞으로는 원리금 분할상환 중인 성실상환자까지 대상이 넓어진다. 공급 규모도 기존 3000억원에서 1조원으로 확대했다.

이 상품은 무담보·무보증으로 최대 1000만원까지 대출이 가능하며, 금리는 연 4%대 중반 수준이다. 중도상환수수료를 면제하고 마이너스통장 방식도 선택할 수 있도록 해 사업 운영 과정에서 발생하는 자금 수요에 유연하게 대응할 수 있도록 했다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장은 “어려운 경영환경 속에서도 성실하게 사업을 이어가고 있는 소상공인·자영업자들이 다시 한 번 도약할 수 있도록 금융의 선도적 역할을 확대하고자 했다”며 “앞으로도 금융 사각지대 해소와 지역경제 활성화를 위한 실질적인 포용금융을 지속 확산해 나가겠다”고 밝혔다.