창립 50주년 기념사 1976년 창립해 세계적 기업으로 성장 10년간 지속가능한 성장에 14조원 투입 9조원 투자한 ‘샤힌 프로젝트’ 준공 앞둬

[헤럴드경제=고은결 기자] 에쓰오일은 지난 28일 창립 50주년을 맞아 혁신 성장을 가속화한다고 29일 밝혔다.

1976년 창립한 에쓰오일은 단일공장 원유정제 능력 세계 최상위권, 국내 유일의 그룹 Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 윤활기유 생산공장, 대규모 석유화학 생산시설을 보유한 세계적 에너지 화학 기업으로 성장했다. 또한 최근 10년간은 지속 가능한 성장을 위해 14조원 이상을 투자하며 사업 포트폴리오 고도화에 집중했다.

2018년 상업 가동을 시작한 RUC & ODC 프로젝트(정유·석유화 복합시설)를 통해 ‘정유에서 화학으로’ 사업구조 전환의 기반을 마련한 데 이어, 창립 50주년을 맞은 올해 국내 석유화학산업 사상 최대 규모인 9조2580억원을 투자한 샤힌 프로젝트의 준공을 앞두고 있다. 샤힌 프로젝트는 국내 밸류체인의 근원 경쟁력 강화에 기여할 첨단 설비로 평가된다. 아울러 이미 2011년에는 세계 최대 규모의 단일공장 파라자일렌(폴리에스터 섬유의 기초원료) 생산시설을 가동하며 석유화학 사업 확장을 본격화한 바 있다.

또한 에쓰오일은 초창기부터 고급 윤활기유의 국산화, 내수시장에서 탈피해 해외 수출시장 개척으로 경쟁력을 확대했다. 1990년대 중반에는 경쟁사들보다 10년 이상 앞서 ‘지상유전’으로 불리는 대규모 고도화(중질유를 경질유로 전환하는 벙커C크래킹센터) 설비를 도입해 단순정제 설비에 의존하던 국내 업계의 일대 전환을 선도했다. 이미 1990년대 초 옥탄가 97의 고품질 휘발유를 합리적 가격으로 공급하는 등 품질경영을 통해 ‘좋은 기름’의 대명사가 됐다는 게 회사 측 설명이다.

안와르 알 히즈아지 에쓰오일 최고경영자(CEO)는 “2026년은 에쓰오일 창립 50주년이자 샤힌 프로젝트가 결실을 맺는 뜻깊은 해”라며 “지난 50년간 축적한 경쟁력과 혁신의 DNA를 바탕으로 미래 50년에도 가장 경쟁력 있고 혁신적이며 신뢰받는 에너지·화학 기업으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

류열 에쓰오일 전략·관리총괄 사장은 “창립 50주년을 새로운 도약의 출발점으로 삼고 미래 성장 기반 구축에도 박차를 가하고 있다”며 “샤힌 프로젝트를 중심으로 석유화학 사업 비중을 확대하는 한편, 디지털 전환과 AI 기반 업무 혁신, 에너지 효율 향상, 탄소 저감 활동 등을 통해 지속 가능한 성장을 추진하고 있다”고 전했다.