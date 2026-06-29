[헤럴드경제=손미정 기자] SBS 금토드라마 ‘김부장’이 단 2회 만에 시청률 15%를 돌파하며 주말 안방극장 접수에 성공했다.

지난 27일 방송된 SBS 금토드라마 ‘김부장’ 2회는 닐슨코리아 기준 전국 15.7%, 수도권 15.9%, 순간 최고 18.1%를 기록했다. 올해 SBS 드라마 최고 시청률 기록이다. 또한 단 방영 2회 만에 시청률 15% 돌파한 것은 지난 2021년 ‘펜트하우스3’ 이후 5년 만이다.

동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 ‘김부장’은 ‘세상에서 가장 평범한’ 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 ‘세상에서 가장 위험한’ 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다. 임지연·허남준 주연의 ‘멋진 신세계’에 이어 SBS 하반기 시즌의 문을 열게 된 야심작으로, 소지섭을 필두로 윤경호, 최대훈 등 탄탄한 배우진으로 방영 전부터 큰 기대를 모았다.

소지섭은 딸과 함께 평범한 일상을 살고 있지만 사실 그는 과거 냉철하게 임무를 수행하는 비밀 요원 ‘김부장’으로 변신해 첫 등장부터 시청자들의 눈길을 사로잡았다. 그는 불의를 겪어도 참고 지나치는 인물이자, 없는 살림에도 딸이 원하는 건 다해주고 싶어 하는 딸바보다.

하지만 민지 아빠로만 살아달라는 죽은 아내의 부탁에 의해 자신의 과거를 숨기며 살아왔던 그는 딸 민지(서수민 분)가 납치를 당하면서 딸을 찾기 위한 사투를 시작한다. 소지섭이 선보인 강도 높은 액션만이 아니라, 납치된 딸을 찾기 위한 아버지의 불안한 눈빛과 간절한 목소리로 김부장 캐릭터와 혼연일체 되어 극의 몰입도를 더했다는 평가다.

‘김부장’으로 13년 만에 SBS 복귀를 알린 소지섭은 이달 초 진행된 ‘SBS 드라마: 넥스트 에피소드’ 기자간담회에서 “‘김부장’에는 다양한 액션이 있지만, 특히나 감정을 많이 담은 액션들이 많다”면서 “응징 과정에서 사이다 같은 통쾌함을 줄 수 있을 것이라고 생각한다”고 밝혔다.