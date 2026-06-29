한국마케팅학회, 브랜드 캠페인·ESG 활동 종합 평가 ‘LIFE IS COMFORT’ 캠페인 두 달 만에 1억뷰 AI 대신 앰비언트 사운드 활용한 크리에이티브 주목

[헤럴드경제=홍석희 기자] 시몬스가 인공지능(AI)을 배제한 브랜드 캠페인으로 한국마케팅학회가 선정한 ‘마케팅 프론티어 대상’을 받았다.

시몬스는 지난 26일 경기 이천 시몬스 테라스에서 열린 한국마케팅학회 ‘MAX(Marketing+AX) 포럼’에서 ‘마케팅 프론티어 대상’을 수상했다고 29일 밝혔다.

마케팅 프론티어 대상은 한국마케팅학회가 1993년부터 제품 경쟁력과 시장 선도 전략, 마케팅 커뮤니케이션, 사회적 책임 등 9개 항목을 종합 평가해 우수 기업에 수여하는 상이다.

시몬스는 지난 4월 공개한 브랜드 캠페인 ‘LIFE IS COMFORT’를 통해 ‘어떠한 혼란 속에서도 흔들리지 않는 삶’이라는 메시지를 전달한 점을 높게 평가받았다.

특히 생성형 AI 활용이 확산되는 광고업계 흐름과 달리 AI 기술을 사용하지 않고 배경음악 대신 일상 속 앰비언트 사운드를 활용한 연출 방식을 선택한 점도 수상 배경으로 꼽혔다. 시몬스측은 해당 캠페인이 공개 후 두 달도 채 되지 않은 시점에 누적 조회수 1억회를 넘어섰다고 밝혔다.

한국마케팅학회는 시몬스의 ESG 활동도 함께 평가했다. 최근 시작한 ‘하이파이브 셰어링 프로젝트’는 ‘뷰티레스트 에디슨’ 매트리스 판매 금액의 5%를 삼성서울병원 소아청소년센터에 기부하는 방식으로 운영된다.

정연승 한국마케팅학회 회장은 “브랜드 메시지를 시대상에 맞게 재해석한 점과 참여형 ESG 프로젝트를 통해 사회적 가치를 확산한 점을 높이 평가했다”고 말했다.