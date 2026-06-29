지하 3층~지상 29층, 4개 동 479세대 조성

[헤럴드경제=윤성현 기자] SK에코플랜트가 경기 용인 수지구 삼성2차아파트 재건축사업을 수주했다고 29일 밝혔다.

수지삼성2차아파트 재건축사업은 경기 용인시 수지구 풍덕천동 692-1번지 일원에 지하 3층~지상 29층, 4개 동, 총 479세대 규모의 아파트와 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 총 도급액은 약 2048억원이다.

사업지는 신분당선 수지구청역에서 도보 약 7분 거리에 있는 역세권 입지다. 신분당선을 이용하면 서울 강남권과 분당·판교 등 경기 남부 주요 업무지구로 이동하기 편리하다.

경부고속도로와 분당~수서 간 도시고속화도로 등 광역 교통망도 인접해 있다. 서울 주요 업무지구는 물론 기흥, 용인 등 반도체 클러스터로 차량 이동이 용이하다는 평가다.

교육 여건도 갖췄다. 단지 주변에는 토월초, 풍덕초, 신월초, 문정중, 수지중, 수지고 등이 위치해 있다. 수지구청 학원가도 가까워 교육 인프라를 이용하기 쉽다.

생활 편의시설도 풍부하다. 신세계백화점 사우스시티점, 롯데몰 수지점, 이마트 수지점 등 쇼핑·유통시설이 인접해 있고, 수지구청역 번화가도 도보권에 있다.

주변에서는 다수의 재건축과 리모델링 사업도 추진되고 있다. 이에 따라 향후 주거 선호도도 높아질 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

단지 주변에는 수지근린공원, 수지체육공원, 수지생태공원 등 녹지공간이 조성돼 있다. 종합운동장과 포은아트홀, 포은아트갤러리 등을 갖춘 용인아르피아도 가까워 문화·체육시설 이용이 편리하다.

이기열 SK에코플랜트 도정사업 담당임원은 “그간 도시정비사업을 통해 축적한 경험과 우수한 시공능력을 바탕으로 이번 사업지가 지역 랜드마크가 될 수 있도록 노력할 것”이라며 “앞으로도 양질의 도시정비사업 수주를 위해 노력하겠다”고 말했다.