누적 탑승객 수 4600여 명 취항 후 평균 탑승률 88.5% 10명 중 3명은 외국인 탑승객

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 인천~제주 노선 운항을 오는 10월 24일까지 연장한다고 29일 밝혔다.

제주항공은 지난 5월 12일부터 인천~제주 노선에 주 2회(월·금요일) 일정으로 운항을 시작한 후 현재까지 4600여 명이 탑승해 평균 탑승률 88.5%를 기록했다.

이 가운데 외국인 탑승객은 약 30.6%로 1400여 명에 달했다. 이는 같은 기간 김포~제주 노선 외국인 탑승객 비율 10%의 3배이다. 국적별로는 중국인이 330여 명으로 가장 많았으며, 미국인 240여 명, 캐나다인 70여 명 순이다.

제주항공은 인천~제주 노선을 통해 내국인의 이동 편의성 향상은 물론 수도권과 제주를 연계한 외국인 다목적지 관광 수요 확대와 MICE(기업회의·포상관광·컨벤션·전시) 유치 지원 등 제주 관광산업의 경쟁력 제고에도 이바지할 계획이다.

제주항공은 제주특별자치도, 제주관광공사와 함께 오는 10월 24일까지 제주항공 홈페이지와 모바일 앱·웹을 통해 인천~제주 노선을 예약한 회원에게 왕복 기준 2만 J포인트를 선착순으로 제공하는 프로모션을 운영하고 있다.

J포인트는 탑승 후 일괄 지급되며, 프로모션은 조기 종료될 수 있다. 지급된 J포인트는 항공권과 사전 수하물 및 좌석, 기내식 등의 구매에 사용할 수 있다.

제주항공 관계자는 “앞으로도 제주 접근성을 높이고, 제주 관광 성장에 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 제주항공은 인천~고베 노선을 주 7회 일정으로 신규 취항한 데 이어 오는 7월 10일부터 8월 18일까지 인천~울란바토르 노선을 기존 주 5회에서 주 7회, 인천~옌지 노선은 주 6회에서 주 11회로 증편 운항하는 등 고객 여객 편의 제고를 위해 적극 나서고 있다.