PET에 TPEE 결합해 굴곡 시공성 개선 가구·벽면 일체형 마감 수요 겨냥

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한솔홈데코가 도레이첨단소재와 손잡고 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 기반 인테리어필름을 개발했다. 기존 PET 소재의 단점으로 꼽혔던 시공 유연성을 보완해 탈PVC 인테리어 마감재 시장을 겨냥한다.

한솔홈데코는 도레이첨단소재와 ‘PET 인테리어필름’을 공동 개발했다고 29일 밝혔다. PET는 식품 포장용기와 페트병 등에 쓰이는 소재로, 친환경성이 강점으로 꼽힌다. 다만 소재 특유의 딱딱한 성질 때문에 굴곡진 면이나 직각 모서리 시공에는 한계가 있었다.

양사는 2년간 공동 연구를 통해 PET에 고기능성 탄성 소재인 TPEE를 결합한 복합소재를 적용했다. 이를 통해 기존 PET 필름보다 유연성을 높이고, 필름 후면에는 PET 소재에 맞춘 점착 기술을 적용해 현장 시공 편의성을 개선했다.

이번에 개발한 제품은 한솔홈데코의 ‘한솔 스토리필름’ 솔리드 라인에 적용될 예정이다. 한솔홈데코 가구소재인 ‘한솔 스토리보드’ 표면재와 같은 소재·패턴으로 개발돼 가구와 주변 마감재 간 색상 일체감을 구현한 것이 특징이다.

도레이첨단소재 관계자는 “환경 규제 강화와 탈PVC 수요 확대에 맞춰 한솔홈데코와 차세대 인테리어 마감재 분야의 소재를 공동 개발했다”고 말했다.

한솔홈데코 관계자는 “도레이첨단소재와 PET 인테리어필름을 공동 개발하며 기존 ‘한솔 스토리보드’와 색상 일체감을 주는 데 중점을 뒀다”고 밝혔다.