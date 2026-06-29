허난설헌, 허균에 “여성 존중하라” 늘 충고 강릉시 ‘두부에 머물다,문화에 빠지다’ 사업

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘조선의 걸크러쉬’ 허난설헌과 허균 남매의 인문학을 낀 강릉 초당두부길이 정부의 ‘K-푸드로드’에 최종 선정됐다.

강릉시는 문화체육관광부가 주관한 ‘2026년 K-푸드로드 문화관광 활성화 사업’ 공모에 최종 선정돼 초당동 일원에 K-푸드 문화관광 융복합 거점 거리를 조성한다고 29일 밝혔다.

K-푸드로드 문화관광 활성화 사업은 지역을 대표하는 음식과 관광자원을 연계해 체류형 관광콘텐츠를 육성하고 지역경제 활성화를 도모하기 위해 문화체육관광부가 2026년 처음 추진하는 국가 공모 사업이다.

강릉시는 초당두부라는 명확한 미식 자원과 허균·허난설헌 인문 자산을 결합한 차별화된 사업계획을 인정받아 최종 선정됐다. 3년간 총사업비는 30억원이다.

앞으로 초당순두부길과 허균·허난설헌 인문자원을 연계한 차별화된 미식 관광 콘텐츠를 조성한다. 이를 통해 문화·관광·상권이 상생하는 체류형 관광생태계를 구축하게 된다.

주지하다시피 허난설헌은 중국, 일본에 까지 알려진 조선의 여류시인이고, 다섯살 아래 남동생 허균은 이상적인 국가를 꿈꾸며 ‘홍길동전’을 지은 소설가이다. 그녀는 늘 동생에게 “여성을 존중하라”는 메시지를 전했다고 한다.

홍길동전에서 비정한 율도국에 대해서는 원나라의 내침때 항전하다 어느날 갑자기 사라진 고려 삼별초들이 개척하고, 고려가 쌓은 최초의 성이 있는 유구국(오키나와) 설이 거론되고 있다. 일본은 현재 오키나와 내 고려 흔적지우기를 위해 대대적인 공사를 벌이고 있다.

강릉시는 ‘두부에 머물다, 문화에 빠지다’를 핵심 메시지로 ▷두부 축제 및 버스킹 ▷두부 테이스티 투어 ▷두부 쿠킹클래스 및 공예 체험 ▷청년 팝업스토어 ▷QR 스탬프투어 등 문화 프로그램을 연중 운영해 초당동을 ‘먹고 머무르며 즐기는 거리’로 전환해 나간다는 구상이다.

엄금문 관광정책과장은 “이번 K-푸드로드 사업은 초당순두부길을 음식과 문화가 어우러지는 머무는 거리로 한 단계 도약시키는 계기가 될 것”이라며, “지역경제 활성화는 물론 시민과 방문객이 함께 누리는 문화 향유의 기회가 확대될 수 있도록 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.