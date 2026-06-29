2028년 6월까지 2년간 위원국 지위 유지 “수출기업 경쟁력·세관 협력 강화 기대”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 우리나라가 세계관세기구(WCO) 정책위원회와 재정위원회 위원국 지위를 동시에 연임하며 국제 관세 규범 형성과 세관 행정 분야에서 영향력을 이어가게 됐다.

재정경제부는 29일 벨기에 브뤼셀에서 지난 25~27일 열린 세계관세기구(WCO) 연차 총회에서 우리나라가 정책위원회와 재정위원회 위원국으로 재선임됐다고 밝혔다. 이에 따라 한국은 오는 7월부터 2028년 6월까지 2년간 두 위원회의 위원국 자격을 유지하게 된다.

정책위원회는 세계관세기구의 전략계획과 정책 수립, 재정 및 감사 등을 담당하는 핵심 의사결정 기구로 25개국이 참여한다. 재정위원회는 예산과 조달, 지출, 회계감사 등을 담당하며 19개국으로 구성된다.

우리나라는 정책위원회는 2014년부터, 재정위원회는 2012년부터 각각 위원국을 맡아왔다. 이번 연임으로 국제 관세행정과 무역 원활화 규범 논의에 지속적으로 참여할 수 있는 기반을 확보했다.

세계관세기구는 국제무역 상품의 품목분류 기준인 HS 협약과 국제 공급망 안전을 위한 SAFE Framework 등을 운영하는 국제기구다. 현재 187개 회원국이 가입해 있으며 우리나라는 1968년 가입했다.