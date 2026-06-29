- 지식재산 정보 공유·수요기업 발굴·전문교육 협력 추진

[헤럴드경제=구본혁 기자] DGIST(대구경북과학기술원)는 한국발명진흥회와 우수 지식재산의 기술이전 및 사업화 촉진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.

이번 협력은 연구실에서 탄생한 우수 기술을 실제 기술 수요가 있는 산업 현장의 혁신으로 직결시키기 위해 마련됐다. DGIST의 우수한 연구개발 역량과 한국발명진흥회의 전국 단위 기업 네트워크, 지식재산 거래·평가 전문성을 결합해 공공 연구성과의 민간 확산과 사업화 효율성을 극대화한다는 구상이다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▷우수 지식재산 정보 공유 및 사업화 촉진 ▷산학협력과 기술이전에 적합한 수요기업 공동 발굴 ▷지식재산권 및 기술이전 분야의 교육·실무 협력 등을 추진한다.

김동환 DGIST 연구부총장은 “우수 기술과 특허가 연구실에 머무르지 않고 산업 현장에서 실질적인 가치를 창출하도록 연결하는 것이 중요하다”며 “한국발명진흥회와 긴밀히 협력해 DGIST의 연구성과가 기업의 혁신과 성장으로 이어질 수 있는 기술사업화 기반을 강화하겠다”고 밝혔다.

신경호 한국발명진흥회 지식재산거래소 소장은 “우수한 연구기관의 지식재산과 기업의 기술 수요를 정확히 연결하는 것이 기술거래와 사업화의 핵심”이라며 “한국발명진흥회가 보유한 전문성과 네트워크를 적극 활용해 DGIST의 우수 기술이 실질적인 기술이전과 사업화 성과로 이어지도록 지원하겠다”고 말했다.

양 기관은 실무협의를 통해 유망 지식재산 발굴, 기술 수요기업 연계 등 세부 협력 과제를 구체화할 예정이다. DGIST는 앞으로도 산학연 협력을 확대해 우수 연구성과를 필요로 하는 기업을 선제적으로 발굴하고, 기술의 산업적 활용 범위를 더욱 넓혀 국가 산업 경쟁력 강화에 기여할 계획이다.