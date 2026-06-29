‘현차는 빵빵’ 출시…현대차 테마의 ‘띠부씰’ 동봉

[헤럴드경제=정찬수 기자] GS25가 현대자동차와 협업해 공동 개발한 아이스크림 ‘현차는 빵빵’을 7월 1일 출시한다고 밝혔다.

제품은 현대자동차가 2022년 만우절을 맞아 공식 SNS(사회관계망서비스)를 통해 선보인 가상의 베이커리 콘텐츠에서 착안했다. 당시 실제 상품화 요청이 쇄도했을 정도로 화제를 모았다.

카스텔라 사이에 크림치즈 아이스크림을 가득 채운 샌드형 아이스크림이다. 패키지에는 그랜저·싼타페·넥쏘·아이오닉9 등 현대자동차 대표 차량 띠부씰 20종 중 1종이 무작위로 동봉된다.

공동 마케팅도 펼친다. GS25는 7월 한 달간 현차는 빵빵 구매 고객을 대상으로 순금 열쇠(7.5g)·아이폰17(256GB) 등을 경품으로 제공하는 프로모션을 진행한다. GS Pay로 구매하면 스탬프가 적립되며 3개를 모아 경품 추첨 이벤트에 응모할 수 있다.

현대자동차는 띠부씰 20종을 모두 수집해 공식 인스타그램에 인증한 고객 선착순 3명에게 각 200만원 상당의 제주도 여행 패키지를 증정한다. 제품 포장지 QR코드를 통한 룰렛 이벤트도 열어 총 900만원 상당의 차량 할인 쿠폰을 제공한다.

이하림 GS리테일 디저트팀 MD는 “고객에게 새로운 소비 경험과 상품 이상의 가치를 제공하고, 가맹점은 신규 고객 확대와 매출 증진 효과를 누릴 수 있는 차별화 상품을 선보이겠다”고 말했다.