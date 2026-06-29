핵심 네트워크 장비, 상위 기관 통합 구축 트래픽 구간별 분리·제어…KT 연구 성과

[헤럴드경제=차민주 기자] KT가 5G 업무망을 거점형 서비스로 고도화해 공공 고객의 업무 환경을 혁신한다. 경기도청에 해당 서비스를 국내 최초로 적용, 향후 적용 분야를 확대한단 방침이다.

29일 KT는 5G 업무망을 거점형 서비스로 고도화해 공공 고객의 유연한 업무 환경 구현에 나선다고 밝혔다.

5G 업무망은 기존 유선 기반 업무 인프라를 5G 무선 네트워크로 대체해, 유연한 업무 수행을 지원하는 기업·공공기관용 통신 설루션이다. 소프트웨어 설치 없이 이동 중에도 사용 가능하고, 기업이나 기관의 사내망 보안 정책을 적용할 수도 있다.

KT는 5G 업무망 거점형의 핵심으로 네트워크 인프라 효율성을 꼽았다. 네트워크 보안 승인이 필요한 정부·지자체 등에서 기관별로 중복으로 구축하던 기존 방식에서 벗어나, 광역 단위 거점에 통합 구축하고 산하 지자체 기관이 공동 활용할 수 있도록 설계됐단 설명이다.

5G 업무망 거점형은 KT 미래네트워크랩이 직접 개발했다. 단말부터 중앙 네트워크까지 트래픽을 구간별로 분리·제어할 수 있도록 설계해, 각 기관은 공통 인프라를 활용하면서도 세부 기관별로 네트워크를 독립적으로 운용할 수 있다. 아울러 신규 업무망을 추가할 때도 대규모 장비 구축이 필요하지 않다.

KT는 5G 업무망 거점형을 공공기관 및 지자체 등 공공 분야에서 경기도청에 최초로 적용했다고 강조했다. 경기도청 데이터센터에 5G 업무망 핵심장비인 GMG를 구축하고 수원·파주·의정부 등 경기도 산하 7개 지자체를 대상으로 연계 업무망을 개통했다.

더불어 KT는 향후 상위 기관과 산하 기관 간 권한을 분리할 수 있는 백오피스 기능을 추가로 개발해 고객사의 독립 운영과 인프라 효율성을 동시에 강화한단 방침이다.

한편, KT는 지난 2020년 행안부의 지능형 선도 사업을 시작으로 2022년 5G 정부망 선도 사업에 유일하게 참여해 5G 업무망의 상용화를 선도했다고 밝혔다. 이후 2024년부터 공공기관 등 다양한 고객을 대상으로 서비스를 제공하고 있다.

KT는 이번 사례를 계기로 5차 국가정보통신서비스(GNS)의 ‘5G 정부망 서비스’ 사업자로서 광역 지자체 대상 서비스 역량을 입증했다고 설명했다. 또 지자체 환경에 최적화된 5G 업무망 구축 및 운영 경험을 확보했다고도 평가했다. KT는 향후 서비스 모델을 지속해서 고도화해 공공 분야 전반으로 서비스를 확대할 계획이다.

전명준 KT 엔터프라이즈서비스본부장은 “이번 5G 업무망 거점형 모델은 광역 지자체는 물론 정부기관, 공공기관 등 내부 인프라를 함께 이용하는 모든 고객이 사용할 수 있는 새로운 사업 모델이다”라며 “KT는 다양한 플랫폼 서비스를 이용해 공공 고객의 디지털 전환을 지원하는 사업자가 되겠다”고 말했다.