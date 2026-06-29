[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]초대형 산불로 주 소득원이었던 송이산이 전소된 안동시 길안면 백자리가 산림을 활용한 새로운 소득 창출 거점으로 탈바꿈한다.

29일 경북도에 따르면 이날 도는 안동시 길안면 백자리 일원 372ha를 ‘제2호 산림경영특구’로 지정·고시했다.

이번 지정은 지난 3월 의성군 점곡면 일원의 제1호 산림경영특구에 이은 두 번째 사례다.

산불 피해 산림을 단순히 복구하는 데 그치지 않고 임업 생산과 가공·유통, 산촌관광을 연계한 융·복합 산림경영 체계를 구축해 지속 가능한 소득 기반을 마련하는 데 초점이 맞춰졌다.

길안면은 전체 면적의 약 80%가 산림인 대표적인 산악지역으로 안동 동부권의 주요 송이 생산지다.

특히 백자리는 우수한 소나무림을 바탕으로 자연산 송이 생산이 활발했지만 2025년 초대형 산불로 송이산이 대부분 소실되면서 주민들의 생계 기반이 큰 타격을 입었다.

따라서 특구는 총 50필지 규모로 사업 시행은 안동시산림조합이 맡는다. 대상지에는 왕복 2차선 도로가 연결돼 있으며 산림 내부에도 약 4㎞의 농로가 조성돼 있어 산림사업 추진 여건이 양호한 것으로 평가된다.

최순고 경북도 산림자원국장은 “이번 산림경영특구 지정을 계기로 산불로 훼손된 송이 생산 기반을 대신할 새로운 소득원을 마련하고 주민들에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.