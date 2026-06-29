녹천중~광운대역 보행육교 870m 연장 완료...총 6.8km 경춘선숲길 전 구간 연결 철교 위 수변카페 4호 ‘경춘마루’ 7월 개관... 월계동의 새로운 랜드마크 기대 29일 주민과 함께하는 준공식 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 노원구(구청장 오승록)가 월계동 녹천중학교에서 광운대역 보행육교를 잇는 경춘선숲길 연장 공사를 마무리, 29일 구민들에게 전면 개방했다.

이번에 새롭게 조성된 연장 구간은 길이 약 870m 규모로, 철도 유휴부지를 활용해 조성됐다. 잠시 쉬어갈 수 있는 벤치와 활력을 더하는 꽃들을 심어 주민들이 가볍게 걷고 쉬어가기 좋은 환경을 조성, 이로써 월계동에서 공릉동을 거쳐 화랑대까지 이어지는 총 6.8km의 경춘선숲길이 하나의 녹지축으로 완성됐다.

특히 이번 연장 구간의 끝인 경춘철교 위에는 실제 열차를 형상화한 수변카페 ‘경춘마루’가 오는 7월 정식 개관한다. 두물마루·당현마루·우이마루에 이은 노원구의 네 번째 수변카페로, 카페 공간과 경춘선의 역사를 담은 포토존을 갖췄다. 방문객들은 탁 트인 중랑천 전망과 경춘철교 음악분수를 감상하며 휴식을 즐길 수 있어 월계동의 새로운 랜드마크가 될 것으로 기대된다.

이번 연장으로 경춘선숲길은 미래 노원의 핵심 개발축인 광운대역세권과도 연결된다. 지난 2023년 국가철도공단의 ‘철도 유휴부지 활용사업’ 공모에 선정되면서 본격 추진된 이 사업은 기존 월계동에서 끊겼던 숲길을 광운대역세권 개발사업과 잇는 녹지축으로 완성했다. 향후 광운대역세권 개발이 마무리되면 늘어나는 보행과 공원 이용 수요에도 선제적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다.

경춘선숲길은 2010년 폐선된 옛 경춘선 구간을 선형공원으로 재생한 공간이다. 2013년부터 공원화 사업이 추진돼 2017년 약 6km 구간이 조성됐으며, 철길과 철도시설을 최대한 보존해 과거의 정취를 간직한 산책 명소로 꾸준한 사랑을 받아왔다.

그동안 구는 경춘선숲길을 따라 다양한 문화·여가 거점을 조성해왔다. 화랑대철도공원에는 기차카페와 유럽풍 특급열차 레스토랑 ‘익스프레스 노원’, 불빛정원 등을 조성해 철도 문화공원의 완성도를 높였고, 공릉동 철길 주변은 개성 있는 카페와 디저트 가게들이 모여 서울 동북권을 대표하는 ‘공리단길’로 자리매김했다.

여기에 이번 연장을 계기로 월계동 인근으로 경춘마루를 비롯해 경춘철교 음악분수와 경춘스테이션 북앤커피 등 새로운 문화·여가 시설이 들어서면서 경춘선숲길의 서쪽 구간 역시 또 하나의 명소로 거듭날 전망이다. 과거 철길의 추억과 자연, 문화가 어우러진 경춘선숲길이 노원의 동서를 잇는 대표 여가축으로 완성된 셈이다.

구는 광운대역세권 개발사업과 연계해 월계동 일대 보행환경 개선에도 박차를 가하고 있다. 최근에는 주민들의 안전하고 쾌적한 보행을 위해 광운대역 보행육교 캐노피 보강 공사를 완료했다.

구는 오는 29일 월계동 연장 구간에서 준공식을 개최해 지역 주민들과 함께 경춘선숲길 전 구간 연결과 수변카페 ‘경춘마루’의 새로운 출발을 기념할 예정이다.

오승록 노원구청장은 “경춘선숲길은 과거 철길의 추억을 품은 공간에서 이제는 문화와 여가, 미래도시를 연결하는 노원의 대표 녹지축으로 성장했다”며 “앞으로도 구민들이 걷는 곳마다 새로운 즐거움과 쉼을 만날 수 있는 명품 숲길이 되길 바란다”고 말했다.