후반 추가시간 유스타키우 극적인 결승골 작렬

[헤럴드경제=한영대 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA0 북중미 월드컵 공동 개최국인 캐나다가 가장 먼저 16강 고지를 밟았다. 조별예선에서 우리나라를 꺾은 남아프리카공화국을 물리치면서다.

캐나다는 29일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 남아공과 대회 32강전에서 1대 0 승리를 거뒀다.

조별리그 B조 2위로 역대 월드컵 첫 토너먼트 진출에 성공했던 캐나다는 남아공까지 무너뜨리고, 이번 대회에서 가장 먼저 16강에 진출하는 기쁨까지 맛봤다. 반면 조별리그 A조에서 우리나라를 물리치고 32강에 합류한 남아공은 이날 패배로 역대 첫 토너먼트 진출에 만족해야 했다.

캐나다는 전반 7분 유스타키우의 중거리 슈팅을 시작으로 공세에 나섰다. 이후 양팀이 치열한 접전을 펼치다가 전반 44분 왼쪽 코너킥 이후 캐나다 모이즈 봄비토의 문전 헤더가 골대 앞을 지키던 남아공 수비수 몸에 맞고 나오면서 득점으로 이어지지 않았다.

전반을 득점 없이 마친 캐나다는 후반 20분 역습 상황에서 페널티지역 왼쪽으로 파고든 타니 올루와시의 왼발 슈팅이 골키퍼 선방에 막혔다.

이처럼 지지부진했던 경기에 마침표를 찍은 건 캐나아의 스테픈 유스타키우였다. 유스타키우는 후반 추가시간 2분 오른쪽 측면에서 투입된 크로스가 수비수 맞고 흘러나오자 강력한 오른발 슈팅으로 남아공 골문을 열어젖혔다. 유스타키우 득점은 결국 결승골이 됐고, 캐나다는 16강으로 올라섰다.